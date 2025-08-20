Un SDF tué à la sortie du métro à Villeurbanne : poignardée, la victime a chuté dans les escaliers

Un SDF de nationalité algérienne a été tué à la sortie de la station de métro Charpennes-Charles Hernu.

Il s'est d'abord disputé avec un individu aux alentours de 6h du matin. Son adversaire est ensuite rapidement revenu sur place et l'a poignardé. Le coup de couteau a fait chuter la victime dans les escaliers de la station.

A l'arrivée des secours, elle n'a pas pu être ranimée et est décédée sur place.

Une enquête a été ouverte. L'agresseur a réussi à prendre la fuite et est activement recherché.