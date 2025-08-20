Un SDF tué à la sortie du métro à Villeurbanne : poignardée, la victime a chuté dans les escaliers

Un SDF de nationalité algérienne a été tué à la sortie de la station de métro Charpennes-Charles Hernu.
Il s'est d'abord disputé avec un individu aux alentours de 6h du matin. Son adversaire est ensuite rapidement revenu sur place et l'a poignardé. Le coup de couteau a fait chuter la victime dans les escaliers de la station.
A l'arrivée des secours, elle n'a pas pu être ranimée et est décédée sur place.
Une enquête a été ouverte. L'agresseur a réussi à prendre la fuite et est activement recherché.
Çà c'est la théorie ;-)Signaler Répondre
Etrange...tout ces fait divers ont un point commun.... mais bien sûr pas d'amalgames....Signaler Répondre
Sans vouloir défendre Macron, il est complètement dans son rôle de chef d'état à l'international (selon la cinquième république) . C'est le premier ministre (et son gouvernement) qui sont en charge des affaires internes au pays.Signaler Répondre
Vous n'ètes pas la seule à déplorer l'effondrement du pays !Signaler Répondre
Violence banalisée.Signaler Répondre
Allez les politiques réveillez-vous, posez-vous les bonnes questions.
Notre société est ultraviolente, agressive.
On a un président qui cherche à marquer son temps à l’international et qui ne s’occupe pas de la France, on a le sentiment d’un bateau sans capitaine.
Notre pays ne nous appartient plus il est aux mains de l’Europe.
Désolée mais j’en ai vraiment assez des drames et de lire de tels horreurs.
Il y a aussi de "bons français" qui perdent emploi et famille et qui se retrouvent aussi à la rue.Signaler Répondre
Apaisée 🎶apaisée 🎶, cette ville est apaisée 🎶Signaler Répondre
On plante des arbres, on fait la chasse aux voitures, et voilà les villes sont "apaisées"...Signaler Répondre
Cela s'appelle de l'escroquerie politique.
Une illustration concrète de l'apaisement en cours promis par le trio Styvendael / Bernard / Doucet, et du vivre-ensemble prégnant qui en est la conséquence.Signaler Répondre
Commentaires ridicule. Le racisme par excellence j'espère que dieu existe pour juger les gens comme vous qui ris de la mort d'un hommeSignaler Répondre
Effectivement, un clandestin, pas un SDF.Signaler Répondre
Une loi du 8 août 1893 crée des « registres d'immatriculation » pour profession itinérante, registres que doivent tenir les maires.
Les écologistes devront rendre des comptes. Ils ont détruit notre ville. Ils veulent rivaliser avec Grenoble mais nous y sommes. Un point de non retour malheureux pour notre citéSignaler Répondre
« On parle de la vie d’un homme, peu importe sa conviction ou sa nationalité. Vous, vous vous accrochez à des détails sans importance. Quoi qu’il en soit, cet homme-là ne vous dérangera plus, et vu l’état d’esprit dans lequel vous êtes, ça devrait vous convenir. »Signaler Répondre
De nos jours, la rue c’est des altercations pour des futilités. Un sdf baigne dans cette ambiance 24h/24h. Beaucoup d’entre eux, finissent leur existences aussi tragiquement que cet individu.Signaler Répondre
la ville apaisée selon les écologistes !!Signaler Répondre
Le choc des mots. Là c'est vraiment criminel.Signaler Répondre
Je sais qui est la victime ce n'est absolument pas un clandestin pauvre racisteSignaler Répondre
Prendre exemple sur Trump et envoyer l'armée pour nettoyer les SDF dans défenses et rendre leur tranquillité aux chances pour la France.Signaler Répondre
Il faut interdire les sdfSignaler Répondre
Sans approuver cette issue fatale , qui vous dit que ce n’est pas le sdf à l’origine de l’altercation ?Signaler Répondre
Il n sentiment d'insécurité..... La police tue !Signaler Répondre
LooooooooooooL
toujours pas compris que c'est entre sdfSignaler Répondre
SDF algérien il faisait quoi comme étude dans le métro ?Signaler Répondre
Villeurbanne n'est pas apaisée à 6H du matinSignaler Répondre
Un clandestin, arrêtez avec ces « sdf »Signaler Répondre
comment peut on s’en prendre à des SDF ? c’est une honte ! on sait bien que la vie est dure et que parfois il faut ranger son ego car ils sont inférieurs socialement. ils sont dérangés aussi pr certains. qu’on le retrouve et qu’on lui afflige la même peine.Signaler Répondre