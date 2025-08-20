Faits Divers

Un SDF tué à la sortie du métro à Villeurbanne : poignardée, la victime a chuté dans les escaliers

C'est une altercation en deux temps qui s'est déroulée ce mercredi matin à Villeurbanne. Avec une issue dramatique.

Un SDF de nationalité algérienne a été tué à la sortie de la station de métro Charpennes-Charles Hernu.

Il s'est d'abord disputé avec un individu aux alentours de 6h du matin. Son adversaire est ensuite rapidement revenu sur place et l'a poignardé. Le coup de couteau a fait chuter la victime dans les escaliers de la station.

A l'arrivée des secours, elle n'a pas pu être ranimée et est décédée sur place.

Une enquête a été ouverte. L'agresseur a réussi à prendre la fuite et est activement recherché.

26 commentaires
Ex Précisions le 20/08/2025 à 13:45
en fait a écrit le 20/08/2025 à 13h12

Sans vouloir défendre Macron, il est complètement dans son rôle de chef d'état à l'international (selon la cinquième république) . C'est le premier ministre (et son gouvernement) qui sont en charge des affaires internes au pays.

Çà c'est la théorie ;-)

viandooor le 20/08/2025 à 13:29

Etrange...tout ces fait divers ont un point commun.... mais bien sûr pas d'amalgames....

en fait le 20/08/2025 à 13:12
Cindy a écrit le 20/08/2025 à 12h59

Violence banalisée.
Allez les politiques réveillez-vous, posez-vous les bonnes questions.
Notre société est ultraviolente, agressive.
On a un président qui cherche à marquer son temps à l’international et qui ne s’occupe pas de la France, on a le sentiment d’un bateau sans capitaine.
Notre pays ne nous appartient plus il est aux mains de l’Europe.
Désolée mais j’en ai vraiment assez des drames et de lire de tels horreurs.

Sans vouloir défendre Macron, il est complètement dans son rôle de chef d'état à l'international (selon la cinquième république) . C'est le premier ministre (et son gouvernement) qui sont en charge des affaires internes au pays.

rassurez vous le 20/08/2025 à 13:02
Cindy a écrit le 20/08/2025 à 12h59

Violence banalisée.
Allez les politiques réveillez-vous, posez-vous les bonnes questions.
Notre société est ultraviolente, agressive.
On a un président qui cherche à marquer son temps à l’international et qui ne s’occupe pas de la France, on a le sentiment d’un bateau sans capitaine.
Notre pays ne nous appartient plus il est aux mains de l’Europe.
Désolée mais j’en ai vraiment assez des drames et de lire de tels horreurs.

Vous n'ètes pas la seule à déplorer l'effondrement du pays !

Cindy le 20/08/2025 à 12:59

Violence banalisée.
Allez les politiques réveillez-vous, posez-vous les bonnes questions.
Notre société est ultraviolente, agressive.
On a un président qui cherche à marquer son temps à l’international et qui ne s’occupe pas de la France, on a le sentiment d’un bateau sans capitaine.
Notre pays ne nous appartient plus il est aux mains de l’Europe.
Désolée mais j’en ai vraiment assez des drames et de lire de tels horreurs.

Cyrano le 20/08/2025 à 12:55
Une seule solution a écrit le 20/08/2025 à 11h52

Il faut interdire les sdf

Il y a aussi de "bons français" qui perdent emploi et famille et qui se retrouvent aussi à la rue.

Jay le 20/08/2025 à 12:36

Apaisée 🎶apaisée 🎶, cette ville est apaisée 🎶

Les villes apaisées des Ecologistes le 20/08/2025 à 12:35

On plante des arbres, on fait la chasse aux voitures, et voilà les villes sont "apaisées"...

Cela s'appelle de l'escroquerie politique.

Emmanuelle le 20/08/2025 à 12:32

Une illustration concrète de l'apaisement en cours promis par le trio Styvendael / Bernard / Doucet, et du vivre-ensemble prégnant qui en est la conséquence.

Anti ksos le 20/08/2025 à 12:22
Un médecin un ingénieur a écrit le 20/08/2025 à 11h32

SDF algérien il faisait quoi comme étude dans le métro ?

Commentaires ridicule. Le racisme par excellence j'espère que dieu existe pour juger les gens comme vous qui ris de la mort d'un homme

1789 le 20/08/2025 à 12:22
Mots a écrit le 20/08/2025 à 11h12

Un clandestin, arrêtez avec ces « sdf »

Effectivement, un clandestin, pas un SDF.
Une loi du 8 août 1893 crée des « registres d'immatriculation » pour profession itinérante, registres que doivent tenir les maires.

Gui le 20/08/2025 à 12:20

Les écologistes devront rendre des comptes. Ils ont détruit notre ville. Ils veulent rivaliser avec Grenoble mais nous y sommes. Un point de non retour malheureux pour notre cité

Je vous plaint Monsieur le 20/08/2025 à 12:20
Un médecin un ingénieur a écrit le 20/08/2025 à 11h32

SDF algérien il faisait quoi comme étude dans le métro ?

« On parle de la vie d’un homme, peu importe sa conviction ou sa nationalité. Vous, vous vous accrochez à des détails sans importance. Quoi qu’il en soit, cet homme-là ne vous dérangera plus, et vu l’état d’esprit dans lequel vous êtes, ça devrait vous convenir. »

CRUEL RÉALITÉ le 20/08/2025 à 12:19

De nos jours, la rue c’est des altercations pour des futilités. Un sdf baigne dans cette ambiance 24h/24h. Beaucoup d’entre eux, finissent leur existences aussi tragiquement que cet individu.

Mauriceparpe le 20/08/2025 à 12:19

la ville apaisée selon les écologistes !!

1789 le 20/08/2025 à 12:08

Le choc des mots. Là c'est vraiment criminel.

sale raciste le 20/08/2025 à 12:03
Mots a écrit le 20/08/2025 à 11h12

Un clandestin, arrêtez avec ces « sdf »

Je sais qui est la victime ce n'est absolument pas un clandestin pauvre raciste

USA le 20/08/2025 à 12:01
Une seule solution a écrit le 20/08/2025 à 11h52

Il faut interdire les sdf

Prendre exemple sur Trump et envoyer l'armée pour nettoyer les SDF dans défenses et rendre leur tranquillité aux chances pour la France.

Une seule solution le 20/08/2025 à 11:52

Il faut interdire les sdf

A cassos , cassos et demi le 20/08/2025 à 11:41
quelle horreur a écrit le 20/08/2025 à 11h11

comment peut on s’en prendre à des SDF ? c’est une honte ! on sait bien que la vie est dure et que parfois il faut ranger son ego car ils sont inférieurs socialement. ils sont dérangés aussi pr certains. qu’on le retrouve et qu’on lui afflige la même peine.

Sans approuver cette issue fatale , qui vous dit que ce n’est pas le sdf à l’origine de l’altercation ?

lolotoooôooo le 20/08/2025 à 11:36

Il n sentiment d'insécurité..... La police tue !

LooooooooooooL

Catalan le 20/08/2025 à 11:33
quelle horreur a écrit le 20/08/2025 à 11h11

comment peut on s’en prendre à des SDF ? c’est une honte ! on sait bien que la vie est dure et que parfois il faut ranger son ego car ils sont inférieurs socialement. ils sont dérangés aussi pr certains. qu’on le retrouve et qu’on lui afflige la même peine.

toujours pas compris que c'est entre sdf

Un médecin un ingénieur le 20/08/2025 à 11:32

SDF algérien il faisait quoi comme étude dans le métro ?

LFI 69 le 20/08/2025 à 11:29

Villeurbanne n'est pas apaisée à 6H du matin

Mots le 20/08/2025 à 11:12

Un clandestin, arrêtez avec ces « sdf »

quelle horreur le 20/08/2025 à 11:11

comment peut on s’en prendre à des SDF ? c’est une honte ! on sait bien que la vie est dure et que parfois il faut ranger son ego car ils sont inférieurs socialement. ils sont dérangés aussi pr certains. qu’on le retrouve et qu’on lui afflige la même peine.

