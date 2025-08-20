Villeurbanne : un homme poignarde l’ex-conjoint violent de son amie, la police l’interpelle

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3h du matin, une grosse altercation a eu lieue au sein d’un camp de gens du voyage situé dans le quartier Saint-Jean, à Villeurbanne.

Une femme, victime de violences conjugales, s’était réfugiée chez une amie pour se cacher. Se pensant en sécurité, elle a déchanté en voyant arriver son ex-compagnon ivre de colère.

Une altercation a alors eu lieu entre l'individu violent et le mari de l'amie chez qui la victime s'était réfugiée. Le ton est monté entre les deux hommes, et le mari de l'amie a poignardé son adversaire.

L’ex-conjoint a tout de même réussi à prendre la fuite pour se rendre à son domicile à Saint-Priest. Il a ensuite été interpellé par la police et placé en garde à vue pour déterminer les circonstances de cette agression, avant d’être transféré à l’hôpital pour subir une opération.

Une heure plus tard, les forces de l’ordre ont intercepté l’auteur du coup de couteau, alcoolisé au volant de sa voiture, pour le placer en garde à vue. Il devrait être jugé au tribunal correctionnel de Lyon ce mercredi dans le cadre d'une comparution immédiate.