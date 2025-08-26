Faits Divers

Vénissieux : une adolescente décède après une chute du 4e étage

Un drame s’est produit ce mardi en fin de matinée dans le quartier de Parilly, à Vénissieux.

Une adolescente de 15 ans est tombée du quatrième étage d’un immeuble situé rue Anatole-France.

Rapidement sur place, les policiers ont tenté de réanimer la victime, avant l’arrivée des secours. Le décès de la jeune fille a été constaté peu après 12h15.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’adolescente aurait été aperçue sur le rebord d’une fenêtre par un ouvrier, qui a tenté d’intervenir avant de donner l’alerte. Si la thèse du suicide est évoquée, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.

3 commentaires
Venci le 26/08/2025 à 21:01

Une grande pensée à la famille pour supporter et traverser ce drame si triste.

Ah bon le 26/08/2025 à 19:50
ploufff a écrit le 26/08/2025 à 19h07

splash

Pourquoi publier un pareil commentaire?
Beaucoup de force pour les proches de cette jeune fille y compris pour ceux qui la côtoient u encadrent sa scolarité ,en cette veille de rentrée.
Paix à son âme

ploufff le 26/08/2025 à 19:07

splash

