Vénissieux : une adolescente décède après une chute du 4e étage

Une adolescente de 15 ans est tombée du quatrième étage d’un immeuble situé rue Anatole-France.
Rapidement sur place, les policiers ont tenté de réanimer la victime, avant l’arrivée des secours. Le décès de la jeune fille a été constaté peu après 12h15.
Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’adolescente aurait été aperçue sur le rebord d’une fenêtre par un ouvrier, qui a tenté d’intervenir avant de donner l’alerte. Si la thèse du suicide est évoquée, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès.
Une grande pensée à la famille pour supporter et traverser ce drame si triste.Signaler Répondre
Pourquoi publier un pareil commentaire?Signaler Répondre
Beaucoup de force pour les proches de cette jeune fille y compris pour ceux qui la côtoient u encadrent sa scolarité ,en cette veille de rentrée.
Paix à son âme
splashSignaler Répondre