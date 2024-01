Défenestration d’une femme à Décines : son compagnon laissé libre

Après la défenestration mortelle d’une femme âgée de 29 ans, ce dimanche à Décines, son compagnon a été placé sous contrôle judiciaire mardi soir. D’après son avocat, maître David Metaxas, il devait être laissé libre dans la foulée. Le Parquet de Lyon réclamait un placement en détention provisoire. Pour rappel, le trentenaire avait été placé en garde à vue dans la foulée des faits qui s’étaient déroulés vers 21h avenue Salvador-Allende.

Selon des informations du Progrès, et confirmées par nos sources, une information judiciaire a été ouverte pour violences volontaires par conjoint ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais aussi pour violences volontaires par conjoint et harcèlement par conjoint. L’homme soupçonné dans cette affaire est désormais mis en examen pour violences habituelles et harcèlement ayant conduit au suicide.

La piste du meurtre sur conjoint semble ains s’éloigner. L’enquête se poursuit pour confirmer ou non la piste du suicide.