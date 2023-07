Emeutes après la mort de Nahel : au moins 15 policiers blessés autour de Lyon, la mairie de Décines incendiée

D'autres villes du pays ont donc aussi été touchées cette nuit par des affrontements après la mort d’un adolescent de 17 ans, tué par un tir policier mardi matin alors qu'il se trouvait au volant d'une voiture. Face à son refus d'obtempérer et la fuite entamée, un fonctionnaire avait ouvert le feu, blessant mortellement Nahel.

Dans l’agglomération lyonnaise, des violences urbaines ont éclaté dans les 5e, 7e et 9e arrondissement de la capitale des Gaules, mais aussi sur les communes de Vaulx-en-Velin, Bron ou encore Vénissieux. Les sapeurs-pompiers du Rhône déplorent de très nombreux incendies volontaires durant cette "nuit blanche" pour leurs effectifs. Des feux de voitures ou de poubelles notamment, mais aussi d’un immeuble d’habitation à Villeurbanne qui a fait quatre blessés.

A Décines, la mairie a fait l’objet d’une tentative d’incendie volontaire. Selon une source proche du dossier, troisfoyers ont été allumés par des individus vêtus de noir et dont le visage était dissimulé. Le bâtiment a été noirci par les flammes, des dégâts à l'intérieur sont à déplorer. La salle des archives a failli être réduite en cendres. Un tag "Justice pour Nahel" a été inscrit sur la façade du bâtiment. Quatre voitures ont par ailleurs été détruits sur le parking du site. Une plainte devait être déposée, tandis que le mairie restera fermée ce jeudi.

"Je comprends l’émotion liée au dramatique incident de Nanterre mais que cela ne peut en aucun cas justifier ou légitimer de telles violences gratuites ici à Décines-Charpieu comme dans d’autres villes de France également touchées par des actes de violences et de vandalismes. J'attends des forces de l’ordre et de la Justice que les auteurs de ces agissements soient identifiés et poursuivis. J'espère que la police nationale sera présente en nombre sur Décines dans les heures et les jours qui viennent afin d’éviter un nouvel embrasement sur la commune", assure de son côté la maire de la commune Laurence Fautra.

Entre colère et tristesse ce matin... pic.twitter.com/4ufcghPOrk — Laurence Fautra (@FautraLaurence) June 29, 2023

Durant cette nuit sous haute tension, nombreux projectiles ont été envoyés sur les nombreux policiers qui avaient été mobilisés à travers les quartiers où avaient été signalés des tensions. Selon nos informations, 15 agents ont été légèrement blessés lors des affrontements, la plupart ont été brûlés ou souffrent d’acouphènes.

Les forces de l’ordre ont réussi à réaliser au moins quatre interpellations d’émeutiers dont les profils restent pour le moment inconnus.

J.D.