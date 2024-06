Européennes 2024 : la mairie de Vaulx-en-Velin reconnaît que de nombreux habitants ont été radiés des listes électorales

Réputée pour être l’une des communes de l’agglomération lyonnaise aux taux de participation les plus bas à chaque élection, elle a été confrontée à la radiation inexpliquée des listes électorales de nombreux habitants.

Dans un communiqué ce dimanche après-midi, la mairie vaudaise révèle qu’elle était au courant depuis déjà plusieurs jours. En effet, "en milieu de semaine, à la suite d’appels d’habitants ne trouvant pas l’information relative à leur bureau de vote, la municipalité a pris contact avec les services préfectoraux afin de trouver les solutions leur permettant de voter dans des conditions habituelles".

"Pour autant, les délais légaux inhérents à toute élection n’ont pas permis de modifier la liste électorale arrêtée nationalement à J-5 et de régulariser la situation des électrices et électeurs concernés", se défend la maire PS Hélène Geoffroy, qui estime avoir en contrepartie permis d’aiguiller et même assurer le transport des électeurs radiés jusqu’au tribunal d’instance de Villeurbanne où ils ont pu faire certifier leur inscription sur les listes électorales puis revenir voter.

"La maire et l’ensemble de l’équipe municipale présentent leurs excuses aux électeurs vaudais concernés. La maire s’engage auprès des habitants à faire toute la lumière sur l’enchaînement des faits ayant conduit à ces dysfonctionnements, afin qu’ils ne se reproduisent pas", conclut l’ancienne députée et secrétaire d’Etat.

Mais le mal est fait et Hélène Geoffroy se retrouve ainsi dans le viseur de la France insoumise, très à cheval sur les conditions de vote des Français pour les européennes de ce dimanche. Sur les réseaux sociaux, la socialiste est accusée d’avoir oeuvré pour empêcher ses administrés de voter LFI.