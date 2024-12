Fusillade mortelle à Vaulx-en-Velin : le PCF réclame "un véritable commissariat"

Pour la section communiste vaudaise, il y a depuis près de 10 ans "une violente dégradation de la tranquilité publique". Un choix des dates qui correspond opportunément à la perte de la mairie de Vaulx-en-Velin par le PCF, au profit de la socialiste Hélène Geoffroy.

Dans son communiqué, le PCF vaudais ne s'en cache pas : "Nous ne pouvons que constater la faillite des élus municipaux absents ou se contentant de déclarations de déni. (...) Face au déchaînement de violences qui ravagent notre ville, nous avons besoin d'un maire et d'élus aux côtés des Vaudais, et non sur les plateaux de télévision".

Les communistes interpellent également la préfecture du Rhône pour installer "un véritable commissariat doté non pas de renforts ponctuels inutiles mais bien d'effectifs augmentés et durables face aux multiples situations périlleuses que les Vaudais affrontent".