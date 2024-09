Saïd Kebbouche : "Avec Arta Sacra, construire un évènement dans lequel on se retrouverait tous"

Du 20 au 28 septembre, le festival Arta Sacra se déroulera dans l'Est lyonnais, essentiellement à Vaulx-en-Velin. Concerts, ateliers, conférences et spectacles sont au programme, autour des arts sacrés.

Pour le coordinateur du festival Saïd Kebbouche, l'idée n'est pas de "mettre en avant le sacré mais rappeler que beaucoup d'oeuvres viennent d'une parole sacrée devenue profane".

Né après les attentats de 2015, à une époque où "la dimension du vivre-ensemble risquait de se fracturer", l'évènement doit permettre à des musulmans de mettre peut-être la première fois un pied dans une église ou une synagogue pour écouter un concert de gospel ou des contes, et vice-versa.

"Plutôt que chacun reste dans sa verticalité, on veut rassembler tous ces gens et construire collectivement un évènement dans lequel on se retrouverait tous", conclut Saïd Kebbouche.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Laïcité

01:10 Naissance de l'évènement

02:27 Objectifs

04:34 Programmation

05:59 Engagement à Vaulx-en-Velin

09:03 Guéguerre Geoffroy-Lahmar