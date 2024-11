Municipales 2026 : la France Insoumise officialise (ou presque) sa volonté de conquérir Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin

Dans Politis cette semaine, le parti de Jean-Luc Mélenchon officialise pratiquement sa volonté de diriger plusieurs villes de l'agglomération.

Et si le député villeurbannais Gabriel Amard annonce "privilégier les conquêtes dans les villes de droite", LFI ne fera aucun cadeau à certains alliés difficiles de la NUPES. "Nous nous rappelons aussi que les communistes et les socialistes ont tout fait pour nous empêcher d'entrer au Sénat en 2023", déclare le gendre de Jean-Luc Mélenchon.

Or, comme l'avait révélé notre rédaction, trois villes votant massivement pour les insoumis feront très probablement l'objet d'une liste LFI au premier tour avec de bonnes chances de l'emporter et renverser les édiles sortants : Villeurbanne (PS), Vénissieux (PCF) et Vaulx-en-Velin (PS).

Concernant cette dernière, dirigée par Hélène Geoffroy (PS), le potentiel candidat Abdelkader Lahmar, actuellement député de la 7e circonscription du Rhône, tacle violemment l'ancienne ministre, la qualifiant de "maire de droite déguisée".

A Vénissieux, Idir Boumertit rêve secrètement de renverser la communiste Michèle Picard.

Pour rappel, l'actuel président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard va devoir jouer au juge de paix. Et les premiers échos et échanges officieux laissent à penser qu'il donnera raison aux insoumis, de peur de mettre en danger sa réélection et celle de Grégory Doucet à Lyon.