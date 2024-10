Un nouveau projet de tramway à l'Est de Lyon ?

Alors qu'un projet de tramway desservant Ecully et la Duchère peine à voir le jour, la Métropole de Lyon et le Sytral souhaiteraient lancer une nouvelle ligne, mais à l'Est, territoire qui se développe davantage sur le plan démographique, et qui est électoralement plus intéressant pour Bruno Bernard.

Selon Actu.fr, l'exécutif écologiste entend inaugurer d'ici 2031 un tramway qui relierait Vaulx-en-Velin La Soie à Gare de Vénissieux, en desservant notamment Villeurbanne et Bron. Une sorte de périphérique mode doux, qui fait office de promesse électorale à un an et demi des élections métropolitaines.

La nouvelle ligne se connecterait aux futurs T9 et 10, qui doivent eux voir le jour en 2026, juste avant le scrutin.

Douze à quatorze stations sont prévues, avec la promesse de relier Vaulx-en-Velin à Vénissieux en 21 minutes.

Le Sytral prévoit de débourser 185 millions d'euros pour monter ce projet, qui en est encore à ses balbutiements. Pour le moment, seul un appel d'offres pour une mission de maîtrise d'oeuvre a été lancé. Une enquête publique pourrait suivre d'ici quelques mois.

Cela laisse entendre que les écologistes ne prévoient aucune nouvelle ligne de métro dans l'agglomération lyonnaise s'ils venaient à enchaîner un second mandat qui se terminerait en 2032. Trop coûteux et surtout trop long à voir le jour, le mode de transport enterré n'a jamais eu leurs faveurs.