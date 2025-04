Stupéfiants, tabac, argent sale : la douane dresse un bilan choc en Auvergne-Rhône-Alpes

"Un tsunami de cocaïne". Le mot est fort, lâché sans détour par Eric Meunier, directeur régional des douanes. En 2024, les services de la région ont saisi 5,73 tonnes de stupéfiants pour 1 054 constatations. Le cannabis reste majoritaire (4,5 tonnes), mais l’explosion de l’ecstasy (964 kg) a marqué les esprits. Une seule saisie d’octobre 2024 concentre à elle seule près de 963 kg de cette drogue de synthèse. "Une drogue dite récréative, mais qui ne l’est pas du tout", insiste David Taillandier, directeur opérationnel.

La cocaïne, elle, continue de progresser avec 203 kg saisis dans la région en 2024. Un chiffre déjà battu : "rien que là en ce début d’année 2025, 826 kg de cocaïne ont été récemment trouvés dans un poids lourd", confie Eric Meunier. Le trafic se diversifie, les quantités explosent, et les douanes poursuivent leur traque sur les autoroutes comme les voies secondaires. "Ces chiffres traduisent notre activité et la mobilisation de nos services."

Autre terrain de lutte : le tabac. Avec 41,5 tonnes saisies pour 1 591 constatations, les douanes enregistrent une stabilité, mais notent une évolution inquiétante : la découverte en 2024 d’une usine clandestine de production dans la Drôme. "Ils se font livrer du tabac en vrac, ils ont les machines, les papiers, les emballages contrefaits. C’est assez rare à l’échelle nationale." En parallèle, les 2 671 buralistes de la région, souvent ciblés par "les voyous", bénéficient d’aides : plus d’un million d’euros ont été versés pour renforcer leur sécurité.

6 millions d’articles contrefaits

Le volet financier s’est intensifié, avec 8,935 millions d’euros interceptés, dont 1,264 million pour blanchiment douanier. Une nouvelle stratégie s’est mise en place : la douane peut désormais enquêter sur ces flux à l’intérieur même du territoire, pas forcément sur les points de frontières. Pour rappel, à partir de 10 000 euros en espèces, il faut obligatoirement être capable de les justifier. "Plus les fraudeurs gagnent d’argent, plus ils sophistiquent leurs moyens. Il faut frapper là où ça fait mal : sur les profits."

Les douaniers restent également en première ligne dans la lutte contre la contrefaçon. En 2024, plus de six millions d’articles illicites ont été saisis, pour une valeur estimée à 15,6 millions d’euros sur le marché légal. Ces derniers temps à Lyon comme ailleurs dans la région, les services ciblent en priorité les showrooms clandestins, véritables vitrines de produits contrefaits, souvent estampillés de grandes marques de luxe.

La montée en puissance du fret express inquiète aussi. À Lyon-Saint-Exupéry, les volumes explosent, alimentés par les plateformes d'e-commerce (Shein, Temu, Amazone). "Ce n’est pas que des paires de chaussures. On y trouve des faux papiers, des morceaux d’armes, des produits illicites." L’enjeu est de maintenir une grande réactivité et rapidité du fret tout en assurant la sécurité.

Les douaniers, désormais associés aux missions de contrôle migratoire — sur la frontière franco-suisse— ont aussi procédé à 700 vérifications, avec 492 non-admissions. Une mission qui prend de l’ampleur.

La direction interrégionale prépare déjà l’avenir. Un scanner mobile basse intensité, déjà utilisé dans les grands ports, est attendu début 2026. Il sera bien plus facile à utiliser que les anciens camions scanners. "C'est une camionnette qui se balade le long des véhicules et qui radiographie l’intérieur sans avoir à ouvrir." Moins intrusif, plus rapide, ce nouvel outil promet de renforcer encore l’efficacité des contrôles.