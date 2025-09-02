Près de 800 kilos de cannabis interceptés près de Lyon : deux Vaudais écroués

Dans la remorque du poids lourd, les agents ont découvert très exactement 797,890 kilos de résine de cannabis conditionnés en "valises marocaines".

Le camion, parti d’Espagne et suivi discrètement par les services des douanes, avait quitté l’A7 en raison des bouchons provoqués par une série d’accidents. À 10h20, les douaniers ont procédé au contrôle du camion au niveau du péage de Roussillon et ont ainsi mis la main sur la cargaison.

Le chauffeur de 47 ans et son passager de 39 ans, tous deux originaires de Vaulx-en-Velin, ont été placés en retenue douanière puis remis à l’Ofast de Lyon, précise le Progrès. Déjà connus de la justice pour braquage et trafic, ils ont expliqué avoir accepté cette mission pour le compte de commanditaires, afin de rembourser des dettes de jeu.

Présentés ce lundi 1er septembre devant le tribunal judiciaire de Vienne, les deux hommes ont demandé un délai pour préparer leur défense. Incarcérés à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, ils attendent désormais leur procès, renvoyé au 6 octobre. Le plus jeune, en récidive, encourt jusqu’à 20 ans de prison.