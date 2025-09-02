Faits Divers

Près de 800 kilos de cannabis interceptés près de Lyon : deux Vaudais écroués

Photo d'illustration - ©Douane France

Un convoi de drogue estimé à plus de 20 millions d’euros a été stoppé par les douaniers mercredi 27 août au Péage-de-Roussillon (Isère).

Dans la remorque du poids lourd, les agents ont découvert très exactement 797,890 kilos de résine de cannabis conditionnés en "valises marocaines".

Le camion, parti d’Espagne et suivi discrètement par les services des douanes, avait quitté l’A7 en raison des bouchons provoqués par une série d’accidents. À 10h20, les douaniers ont procédé au contrôle du camion au niveau du péage de Roussillon et ont ainsi mis la main sur la cargaison.

Le chauffeur de 47 ans et son passager de 39 ans, tous deux originaires de Vaulx-en-Velin, ont été placés en retenue douanière puis remis à l’Ofast de Lyon, précise le Progrès. Déjà connus de la justice pour braquage et trafic, ils ont expliqué avoir accepté cette mission pour le compte de commanditaires, afin de rembourser des dettes de jeu.

Présentés ce lundi 1er septembre devant le tribunal judiciaire de Vienne, les deux hommes ont demandé un délai pour préparer leur défense. Incarcérés à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, ils attendent désormais leur procès, renvoyé au 6 octobre. Le plus jeune, en récidive, encourt jusqu’à 20 ans de prison.

on attends le verdict le 02/09/2025 à 13:46

Dans le Vaucluse, un pauvre gamin de 21 ans est mort percuté par une voiture de trafiquants roulant a contre sens sur l'autoroute
Et vous demandez un délai, pour préparer votre défense?
30 ans de tôle direct, et sans aucune remise de peine, ni surf a Saint Malo

Bibi Fricotin le 02/09/2025 à 13:07

delai pour préparer la defense ? il n'y a rien à défendre a part chercher un vice de procédure
faites les fumer toute leur merde jusqu'au dernier gramme avant de leur apprendre à voler ...

Ex Précisions le 02/09/2025 à 10:15

Le plus jeune en récidive risque réellement 2 ans max avec notre belle justice...

Morientes69 le 02/09/2025 à 10:14

Encore des Matheo bien entendu…
Et à la fin c’est Nicolas qui paye.

