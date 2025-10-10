Faits Divers

A7 : 699 kg de cannabis découverts au péage, un Lyonnais de 26 ans interpellé

DR : Douane France

Le trajet depuis l’Espagne s’est brutalement arrêté au péage de Reventin-Vaugris.

Mardi 7 octobre, avant 5 h 30 du matin, les douaniers ont procédé au contrôle d’un ensemble routier arrivant d’Espagne sur l’autoroute A7, au niveau du péage de Reventin-Vaugris (Isère).

Au volant, un homme de 26 ans, originaire de Lyon. Très rapidement, les agents sont intrigués par une odeur persistante de cannabis s’échappant de la cabine, rapporte le Dauphiné Libéré.

La fouille confirme leurs soupçons : plusieurs sacs de sport sont entassés dans la partie couchette. À l’intérieur, de la résine de cannabis, pour un poids total de 699 kg emballages compris.

Selon les premiers éléments, la marchandise était destinée à la région lyonnaise. Sur instruction du parquet de Vienne, le conducteur a été remis aux enquêteurs de l’antenne lyonnaise de l’OFAST, l’office anti-stupéfiants. Déjà condamné par le passé, mais jamais pour trafic de stupéfiants, le jeune homme devrait être déféré devant le parquet de Vienne.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Et en plus le 10/10/2025 à 13:15

il y a deja 1 kg qui a disparu ?
La part des anges sans doute...

avatar
la petite entreprise le 10/10/2025 à 12:38
GAD a écrit le 10/10/2025 à 11h45

Étonnant, non ?

elle ne connait pas la crise?

avatar
GAD le 10/10/2025 à 11:45

Étonnant, non ?

