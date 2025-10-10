A7 : 699 kg de cannabis découverts au péage, un Lyonnais de 26 ans interpellé

Mardi 7 octobre, avant 5 h 30 du matin, les douaniers ont procédé au contrôle d’un ensemble routier arrivant d’Espagne sur l’autoroute A7, au niveau du péage de Reventin-Vaugris (Isère).

Au volant, un homme de 26 ans, originaire de Lyon. Très rapidement, les agents sont intrigués par une odeur persistante de cannabis s’échappant de la cabine, rapporte le Dauphiné Libéré.

La fouille confirme leurs soupçons : plusieurs sacs de sport sont entassés dans la partie couchette. À l’intérieur, de la résine de cannabis, pour un poids total de 699 kg emballages compris.

Selon les premiers éléments, la marchandise était destinée à la région lyonnaise. Sur instruction du parquet de Vienne, le conducteur a été remis aux enquêteurs de l’antenne lyonnaise de l’OFAST, l’office anti-stupéfiants. Déjà condamné par le passé, mais jamais pour trafic de stupéfiants, le jeune homme devrait être déféré devant le parquet de Vienne.