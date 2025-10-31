Plus de trois kg de drogue saisis à Villeurbanne, trois personnes interpellées

Faits Divers

La lutte contre le narcotrafic se poursuit dans l’agglomération lyonnaise.

Trois personnes doivent être présentées devant la justice ce vendredi.

Interpellés mercredi à Villeurbanne, les trois suspects sont soupçonnés de trafic de stupéfiant. Lors de cette opération de police, les forces de l’ordre ont mis la main sur 1 kg de résine de cannabis et 2,3 kg d’herbe de cannabis. Près de 5000 euros ont été saisis ainsi qu’une arme de poing.

Ex Précisions le 31/10/2025 à 17:43
Bonbons a écrit le 31/10/2025 à 17h23

C'est les bonbons pour Halloween?

Oui j'ai cru voir sur la photo des friandises pour les fêtes avec du chocolat.
C'est çà qu'ils devraient dealer en cette période et il y a moins de risque pénal ;-)

Bonbons le 31/10/2025 à 17:23

C'est les bonbons pour Halloween?

Pablo Escobar le 31/10/2025 à 16:20

Franchement la photographie prête vraiment a confusion j'ai pensé que c'était de la chocolaterie type Léonidas.
Quoiqu'il en soit au sujet de la drogue de toutes catégories il faut revoir de stopper ce cancer avec d'autres méthodes

