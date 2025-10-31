Plus de trois kg de drogue saisis à Villeurbanne, trois personnes interpellées

Trois personnes doivent être présentées devant la justice ce vendredi.
Interpellés mercredi à Villeurbanne, les trois suspects sont soupçonnés de trafic de stupéfiant. Lors de cette opération de police, les forces de l’ordre ont mis la main sur 1 kg de résine de cannabis et 2,3 kg d’herbe de cannabis. Près de 5000 euros ont été saisis ainsi qu’une arme de poing.
La lutte #ContreLeNarcotrafic se poursuit à #Villeurbanne. #PoliceNat69 a interpellé 3 individus pour trafic de stupéfiants le 29/10 et saisi :— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 31, 2025
🔴 1046g de résine de cannabis
🔴 2355g d’herbe de cannabis
🔴 4935€
🔴 Une arme de poing
⚖️ Individus présentés à la justice ce jour. pic.twitter.com/pIS64wkyph
Oui j'ai cru voir sur la photo des friandises pour les fêtes avec du chocolat.Signaler Répondre
C'est çà qu'ils devraient dealer en cette période et il y a moins de risque pénal ;-)
C'est les bonbons pour Halloween?Signaler Répondre
Franchement la photographie prête vraiment a confusion j'ai pensé que c'était de la chocolaterie type Léonidas.Signaler Répondre
Quoiqu'il en soit au sujet de la drogue de toutes catégories il faut revoir de stopper ce cancer avec d'autres méthodes