Plus de trois kg de drogue saisis à Villeurbanne, trois personnes interpellées

Trois personnes doivent être présentées devant la justice ce vendredi.

Interpellés mercredi à Villeurbanne, les trois suspects sont soupçonnés de trafic de stupéfiant. Lors de cette opération de police, les forces de l’ordre ont mis la main sur 1 kg de résine de cannabis et 2,3 kg d’herbe de cannabis. Près de 5000 euros ont été saisis ainsi qu’une arme de poing.