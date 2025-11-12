Un an de filature, 820 kg de cannabis : comment la police a fait tomber un réseau entre Lyon et Saint-Étienne

C’est une opération conjointe des policiers du Rhône et de la Loire qui a permis de démanteler, fin octobre, un réseau de trafic de cannabis entre Lyon et Saint-Étienne. L’enquête, lancée à l’automne 2024, a conduit à la saisie de 820 kilos de résine, plusieurs armes et près de 21 000 euros en liquide.

Les interpellations ont eu lieu les 20 et 21 octobre. Quatre hommes, soupçonnés d’avoir alimenté les circuits lyonnais et stéphanois, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, selon la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône.

Tout est parti de la surveillance d’un trafiquant bien connu des enquêteurs lyonnais. D’après les services de police, cet individu "s’était fait discret depuis les années 2010", tout en restant impliqué dans l’écoulement d’importantes quantités de stupéfiants. Les policiers de l’Office anti-stupéfiants (Ofast) de Lyon découvrent alors qu’il stocke des centaines de kilos de résine dans sa maison de l’agglomération lyonnaise, avant de les redistribuer dans la région.

L’enquête permet ensuite de remonter jusqu’à deux complices dans la Loire. Le premier se chargeait de récupérer la marchandise dans le Rhône pour l’acheminer à Unieux. Le second mettait à disposition un box destiné à entreposer la drogue, conditionnée dans de grands sacs de toile, appelés "ballots" ou encore "valises marocaines".

Le 20 octobre, les policiers passent à l’action. Dans le box, les Hommes de la DCOS (ex-PJ) découvrent 478 kilos de cannabis et 17 000 euros en espèces, dissimulés dans un coffre-fort. Au domicile du principal suspect, dans la région lyonnaise, la fouille révèle 342 kg supplémentaires, une arme de poing, deux fusils d’assaut, une centaine de munitions, 4 000 euros en espèce ainsi qu’un gilet pare-balles.

Déférés au parquet de Lyon le 24 octobre, ils ont été incarcérés après leurs mise en examen.