Sur l'A6 au nord de Lyon, un camion intercepté avec 405 kg de cocaïne dissimulés dans le plancher

À priori, il ne s’agissait que d’un contrôle de routine… Le 29 septembre, sur l’autoroute A6 en direction de Paris, les agents de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Chalon-sur-Saône ont contrôlé un poids lourd sur l’aire des Sablons, située au nord de Lyon. Le véhicule transportait des plaques d’aluminium, mais certaines parties de la remorque présentaient "des travées difficilement accessibles", selon les douaniers.

Face à ces anomalies, les agents font appel à une équipe maître-chien anti-stupéfiants. "Le chien effectue plusieurs marquages à l’avant et à l’arrière de la remorque", précisent les services des douanes. Les fonctionnaires décident alors de percer le plancher. Une poudre blanche s’en écoule. "Les tests d’identification réalisés sur place réagissent positivement à la cocaïne."

Le camion est immédiatement transféré dans les locaux d’un logisticien agréé, avec l’appui de la brigade des douanes de Dijon. "Le déchargement complet de la marchandise permet la découverte de nombreux pains rectangulaires dissimulés dans les travées du chargement, pour un poids total de près de 405 kg de cocaïne", détaillent les douaniers.

Plus de 20 millions d'euros

Alors que le prix moyen du gramme de cocaïne en France avoisine 58 euros, cette quantité représente une valeur de revente estimée à plus de 20 millions d’euros.