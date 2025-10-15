Sur l'A6 au nord de Lyon, un camion intercepté avec 405 kg de cocaïne dissimulés dans le plancher

À priori, il ne s’agissait que d’un contrôle de routine… Le 29 septembre, sur l’autoroute A6 en direction de Paris, les agents de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Chalon-sur-Saône ont contrôlé un poids lourd sur l’aire des Sablons, située au nord de Lyon. Le véhicule transportait des plaques d’aluminium, mais certaines parties de la remorque présentaient "des travées difficilement accessibles", selon les douaniers.
Face à ces anomalies, les agents font appel à une équipe maître-chien anti-stupéfiants. "Le chien effectue plusieurs marquages à l’avant et à l’arrière de la remorque", précisent les services des douanes. Les fonctionnaires décident alors de percer le plancher. Une poudre blanche s’en écoule. "Les tests d’identification réalisés sur place réagissent positivement à la cocaïne."
Le camion est immédiatement transféré dans les locaux d’un logisticien agréé, avec l’appui de la brigade des douanes de Dijon. "Le déchargement complet de la marchandise permet la découverte de nombreux pains rectangulaires dissimulés dans les travées du chargement, pour un poids total de près de 405 kg de cocaïne", détaillent les douaniers.
Plus de 20 millions d'euros
Alors que le prix moyen du gramme de cocaïne en France avoisine 58 euros, cette quantité représente une valeur de revente estimée à plus de 20 millions d’euros.
t es à la masse, tout le monde sait que la cocaïne vient d Amérique latine via les ports européens. quel intérêt de transiter par le Maroc?Signaler Répondre
L'Etat connait parfaitement quels sont les pays d'ou viennent ses drogues et ont une réelle économie de la drogue... il y a en un avec qui l'Etat s'entend très bien avec la reconnaissance du Sahara occidental mais bon ses voisins directs sont tout aussi impliqués.Signaler Répondre
Comme par hasard #noussachonsSignaler Répondre
La conduite des camions est régulièrement bizarre sur les autoroutes, surtout pour qui fait la route de nuit également. Manoeuvres agressives ou intimidantes en se déportant d'avance pour éloigner les véhicules qui doublent, genre "ne viens pas risquer de me toucher et de provoquer un accrochage, avec la venue possible des gendarmes...". Ce serait d'ailleurs un moyen possible de détection : circuler normalement sur la voie du milieu pour les voitures banalisées de douaniers, et contrôler les camions qui à ce moment se seront montrés un peu trop débordant de leur voie.Signaler Répondre
Bravo et merci, à l'ensemble de personnes qui de près ou de loin, ont contribué à soustraire 20.000.000,00 d'euros aux narcotrafiquants !!!Signaler Répondre
Continuez comme cela !
Même si pour certains, cette prise est minime ou ridicule, par rapport au volume supposé, de drogues entrant en France, continuez !!
Continuez !!! Ne vous arrêtez pas !! Ne vous arrêtez jamais !!!
Bizarres les commentaires, c'est quand même une belle prise qu'il faut saluer non ?Signaler Répondre
Reste que ça va provoquer des règlements de comptes entre le producteur et l'acheteur, en espérant que ça se passe entre eux, si possible dans une décharge publique pour gagner du temps.
C'est idiot de donner le prix à la revente. Le préjudice subi par les traficants est 100 fois moindre. M'étonnerait qu'ils soient en rupture de stock che uber.Signaler Répondre
La production mondiale augmente, la cocaïne est devenu presque aussi banalisé que le cannabis en France. A mon époque on prenait du Guronsan pour avoir la pêche au boulot.Signaler Répondre
Bon, un contrôle de routine. Ca laisse deviner ce qu'il transit quotidiennement sur nos routes à la barbe de nos forces de l'ordre. Il faut punir plus que sévèrement la société de transport qui opère forcément dans la combine. Ca être trop compliqué à comprendre ?Signaler Répondre
C'est bien continuez à poser fièrement devant des trophées ridicule.Signaler Répondre
Admettons qu'ils en interceptent ne serait ce que 5 sur 100 ...
C'est dire les volumes de drogues vendues et consommées et le coût pour le contribuable de dizaine d'années de brigades entières , de juristes de structures carcérales, de personnels médicaux etc... etc... mobilisé(e)s pour rien avec pour seul résultats en sus un trafic et une consommation qui ont été multipliés de façon exponentielle.
Il serait temps de prendre exemple sur le Canada qui a finit par dépénaliser .
Ça fait rentrer l'argent ds les caisses, ça vide les prisons (et de la place pour les hordes de gens dangereux qui court nos rues), ça permet d'apporter des programmes efficace de prévention et de soins aux consommateurs, des produits normés et non mélangés avec nombre de substances extrêmement nocives comme c'est le cas actuellement et évidemment de contrôler le trafic.
Parce qu'il faut bien comprendre qu'au bout de la chaîne c'est le Fentanyl...
Et a défaut d'être compétents à lutter efficacement contre ces réseaux tentaculaires de narcotrafic (ou compétent à quoi que ce soit d’ailleurs) les seules réponses de nos personnels politique c'est de s'en prendre à ces pauvres consommateurs et de les racketter en leur collant des amendes ... ça au moins ça fait rentrer de l'argent et ça leur sert de prétexte pour ensuite oser aller dire publiquement qu'ils font quelque chose...
Sans parler de leur responsabilité engagée quand à la non-assistance à personne en danger, en abandonnant sciemment de la sorte ces gens malades aux mains de ces réseaux criminels.
On appelle ça le niveau zéro de l'action et de l’intelligence.
Un camion sur combien qui doivent transiter chaque semaine ?Signaler Répondre
Ça veut dire que plus les polices, douanes et autres trouvent de la drogue plus les actions pour enrayer le phénomène ne fonctionnent pas. S'ils trouvaient très peu de drogue c'est qu'ils seraient efficaces, CQFD...
Le hasard fait bien les choses !!!Signaler Répondre
Ça fait beaucoup de poudre de perlinpimpin, ça sent l'approche d'élections.
Pas sûr que ce soit un simple contrôle de routine.Signaler Répondre
Et celui qui a sûrement renseigné, va empochez un pactole. 405kg/22M !
et le chauffeur, condamné a combien?Signaler Répondre
oh pardon, il savait pas ce qu'il transportait 😂😂😂
C'est pour sa consommation personnelle seulement...!Signaler Répondre
J'imagine même pas tout ce qui doit transiter et qui n'est pas intercepté... Il y a tant de drogués que ça en France ? Impressionnant...