Faits Divers

Sur l'A6 au nord de Lyon, un camion intercepté avec 405 kg de cocaïne dissimulés dans le plancher

Sur l'A6 au nord de Lyon, un camion intercepté avec 405 kg de cocaïne dissimulés dans le plancher
DR : Douane France

Un simple contrôle a débouché sur une découverte exceptionnelle.

À priori, il ne s’agissait que d’un contrôle de routine… Le 29 septembre, sur l’autoroute A6 en direction de Paris, les agents de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Chalon-sur-Saône ont contrôlé un poids lourd sur l’aire des Sablons, située au nord de Lyon. Le véhicule transportait des plaques d’aluminium, mais certaines parties de la remorque présentaient "des travées difficilement accessibles", selon les douaniers.

Face à ces anomalies, les agents font appel à une équipe maître-chien anti-stupéfiants. "Le chien effectue plusieurs marquages à l’avant et à l’arrière de la remorque", précisent les services des douanes. Les fonctionnaires décident alors de percer le plancher. Une poudre blanche s’en écoule. "Les tests d’identification réalisés sur place réagissent positivement à la cocaïne." 

Le camion est immédiatement transféré dans les locaux d’un logisticien agréé, avec l’appui de la brigade des douanes de Dijon. "Le déchargement complet de la marchandise permet la découverte de nombreux pains rectangulaires dissimulés dans les travées du chargement, pour un poids total de près de 405 kg de cocaïne", détaillent les douaniers.

Plus de 20 millions d'euros

Alors que le prix moyen du gramme de cocaïne en France avoisine 58 euros, cette quantité représente une valeur de revente estimée à plus de 20 millions d’euros.

Tags :

cocaine

saisie de drogue

douane

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
pognon de dingue le 16/10/2025 à 18:34
Cartésien a écrit le 16/10/2025 à 06h08

L'Etat connait parfaitement quels sont les pays d'ou viennent ses drogues et ont une réelle économie de la drogue... il y a en un avec qui l'Etat s'entend très bien avec la reconnaissance du Sahara occidental mais bon ses voisins directs sont tout aussi impliqués.

t es à la masse, tout le monde sait que la cocaïne vient d Amérique latine via les ports européens. quel intérêt de transiter par le Maroc?

Signaler Répondre
avatar
Cartésien le 16/10/2025 à 06:08

L'Etat connait parfaitement quels sont les pays d'ou viennent ses drogues et ont une réelle économie de la drogue... il y a en un avec qui l'Etat s'entend très bien avec la reconnaissance du Sahara occidental mais bon ses voisins directs sont tout aussi impliqués.

Signaler Répondre
avatar
Comme le 15/10/2025 à 23:55
Génial a écrit le 15/10/2025 à 15h04

Le hasard fait bien les choses !!!
Ça fait beaucoup de poudre de perlinpimpin, ça sent l'approche d'élections.

Comme par hasard #noussachons

Signaler Répondre
avatar
Pour un qui se fait prendre, combien qui passent ? le 15/10/2025 à 18:46

La conduite des camions est régulièrement bizarre sur les autoroutes, surtout pour qui fait la route de nuit également. Manoeuvres agressives ou intimidantes en se déportant d'avance pour éloigner les véhicules qui doublent, genre "ne viens pas risquer de me toucher et de provoquer un accrochage, avec la venue possible des gendarmes...". Ce serait d'ailleurs un moyen possible de détection : circuler normalement sur la voie du milieu pour les voitures banalisées de douaniers, et contrôler les camions qui à ce moment se seront montrés un peu trop débordant de leur voie.

Signaler Répondre
avatar
Bravo et merci !! le 15/10/2025 à 18:45

Bravo et merci, à l'ensemble de personnes qui de près ou de loin, ont contribué à soustraire 20.000.000,00 d'euros aux narcotrafiquants !!!

Continuez comme cela !
Même si pour certains, cette prise est minime ou ridicule, par rapport au volume supposé, de drogues entrant en France, continuez !!

Continuez !!! Ne vous arrêtez pas !! Ne vous arrêtez jamais !!!

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 15/10/2025 à 18:19

Bizarres les commentaires, c'est quand même une belle prise qu'il faut saluer non ?
Reste que ça va provoquer des règlements de comptes entre le producteur et l'acheteur, en espérant que ça se passe entre eux, si possible dans une décharge publique pour gagner du temps.

Signaler Répondre
avatar
bolkian le 15/10/2025 à 16:13

C'est idiot de donner le prix à la revente. Le préjudice subi par les traficants est 100 fois moindre. M'étonnerait qu'ils soient en rupture de stock che uber.

Signaler Répondre
avatar
NOUVEAU GURONSAN le 15/10/2025 à 16:12

La production mondiale augmente, la cocaïne est devenu presque aussi banalisé que le cannabis en France. A mon époque on prenait du Guronsan pour avoir la pêche au boulot.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 15/10/2025 à 15:57

Bon, un contrôle de routine. Ca laisse deviner ce qu'il transit quotidiennement sur nos routes à la barbe de nos forces de l'ordre. Il faut punir plus que sévèrement la société de transport qui opère forcément dans la combine. Ca être trop compliqué à comprendre ?

Signaler Répondre
avatar
La mer à la petite cuillère le 15/10/2025 à 15:55

C'est bien continuez à poser fièrement devant des trophées ridicule.

Admettons qu'ils en interceptent ne serait ce que 5 sur 100 ...

C'est dire les volumes de drogues vendues et consommées et le coût pour le contribuable de dizaine d'années de brigades entières , de juristes de structures carcérales, de personnels médicaux etc... etc... mobilisé(e)s pour rien avec pour seul résultats en sus un trafic et une consommation qui ont été multipliés de façon exponentielle.
Il serait temps de prendre exemple sur le Canada qui a finit par dépénaliser .

Ça fait rentrer l'argent ds les caisses, ça vide les prisons (et de la place pour les hordes de gens dangereux qui court nos rues), ça permet d'apporter des programmes efficace de prévention et de soins aux consommateurs, des produits normés et non mélangés avec nombre de substances extrêmement nocives comme c'est le cas actuellement et évidemment de contrôler le trafic.
Parce qu'il faut bien comprendre qu'au bout de la chaîne c'est le Fentanyl...

Et a défaut d'être compétents à lutter efficacement contre ces réseaux tentaculaires de narcotrafic (ou compétent à quoi que ce soit d’ailleurs) les seules réponses de nos personnels politique c'est de s'en prendre à ces pauvres consommateurs et de les racketter en leur collant des amendes ... ça au moins ça fait rentrer de l'argent et ça leur sert de prétexte pour ensuite oser aller dire publiquement qu'ils font quelque chose...

Sans parler de leur responsabilité engagée quand à la non-assistance à personne en danger, en abandonnant sciemment de la sorte ces gens malades aux mains de ces réseaux criminels.

On appelle ça le niveau zéro de l'action et de l’intelligence.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/10/2025 à 15:22

Un camion sur combien qui doivent transiter chaque semaine ?
Ça veut dire que plus les polices, douanes et autres trouvent de la drogue plus les actions pour enrayer le phénomène ne fonctionnent pas. S'ils trouvaient très peu de drogue c'est qu'ils seraient efficaces, CQFD...

Signaler Répondre
avatar
Génial le 15/10/2025 à 15:04

Le hasard fait bien les choses !!!
Ça fait beaucoup de poudre de perlinpimpin, ça sent l'approche d'élections.

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 15/10/2025 à 14:56

Pas sûr que ce soit un simple contrôle de routine.
Et celui qui a sûrement renseigné, va empochez un pactole. 405kg/22M !

Signaler Répondre
avatar
midnight le 15/10/2025 à 14:34

et le chauffeur, condamné a combien?
oh pardon, il savait pas ce qu'il transportait 😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 15/10/2025 à 13:06

C'est pour sa consommation personnelle seulement...!

J'imagine même pas tout ce qui doit transiter et qui n'est pas intercepté... Il y a tant de drogués que ça en France ? Impressionnant...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.