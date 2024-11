Au sud de Lyon : près d'une tonne d'ecstasy interceptée sur l'A7, au péage de Reventin-Vaugris

Dans la soirée du jeudi 31 octobre, les douaniers lyonnais ont saisi près de 963 kg d’ecstasy au péage de Reventin-Vaugris.

Selon le Dauphiné Libéré, les agents ont intercepté un fourgon en route vers le sud et y ont découvert la cargaison. Cette saisie, d'une valeur estimée entre 15 et 20 millions d’euros, est l’une des plus importantes jamais réalisées en France.

Le conducteur, un Marocain résidant en Espagne, a d’abord été placé en retenue douanière avant d’être confié aux gendarmes de Grenoble par le parquet de Vienne. Sa garde à vue, prolongée, devrait se conclure ce lundi par sa présentation devant un juge d’instruction à Nanterre, en charge de l'enquête.