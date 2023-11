Vénissieux : une descente de la police permet la découverte de plusieurs kilos de drogues 

La préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé avoir mené une descente de police sur la commune de Vénissieux ce jeudi, dans l’après-midi. L’objectif des forces de l’ordre, accompagnées de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Juliette Bossart-Trignat, était de mettre à mal les trafics de drogues qui sont implantés dans le secteur du quartier des Minguettes.

Et c’est de nouveau grâce au flair d’un chien renifleur qu’une prise de plusieurs kilos a été rendue possible, dans un appartement de la rue des Martyrs-de-la-Résistance. Après avoir marqué le logement suspect, une perquisition a été lancée.

A l’intérieur, les policiers ont alors découvert un peu plus de trois kilos de cannabis, notamment de l’herbe d’après nos confrères du Progrès. De plus, les agents mobilisés ont aussi mis la main sur 50 grammes de cocaïne et tout le nécessaire pour conditionner la marchandise illégale.

Néanmoins, aucune interpellation n’aurait été réalisée durant l'opération. Une enquête est ouverte au sein de la DDSP du Rhône.