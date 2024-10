Attaque du lycée de Vénissieux : les syndicats craignent que la Région leur "enfonce plus encore la tête sous l’eau"

Le nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu à la cité scolaire Sembat-Seguin de Vénissieux, qui avait été attaquée par plusieurs centaines de jeunes armés de mortiers d'artifice dans la matinée.

« Si on vient nous attaquer il n'y a pas de raison que l'on vienne vous accompagner», assure @Pannekouckefabr #Vénissieux pic.twitter.com/fVtU8WiaN4 — Lyon Mag (@lyonmag) October 3, 2024 Le discours de l'élu LR a effrayé l'intersyndicale CGT FO SNES Sud, qui souhaite éviter des "discours racistes" ou des "punitions collectives".

En faisant miroiter l'arrêt de l'accompagnement de la Région envers les jeunes casseurs, Fabrice Pannekoucke n'a pas marqué des points auprès des syndicats, qui le jugent dans un communiqué comme étant "en complet décalage avec les attentes des personnels". Selon eux, cela "revient à enfoncer plus encore la tête sous l’eau des personnels et des élèves déjà affectés par ces incidents graves. L’immense majorité de nos élèves n’a qu’une envie : réussir, construire sa vie, obtenir son diplôme et pouvoir contribuer activement à la société. Cela, alors même que les conditions matérielles et sociales auxquelles ils et elles sont confrontées se dégradent".

"Personnels et familles travaillent ensemble à faire grandir et réussir les jeunes accueillis, à combattre les comportements inacceptables, mais les pouvoirs publics ont une responsabilité : fournir les moyens d’une éducation de qualité et de conditions de travail sereines, à Vénissieux comme ailleurs", conclut l'intersyndicale, qui évoque des baisses de moyens et des explosions des effectifs depuis de nombreuses années dans l'établissement.