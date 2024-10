Lycée de Vénissieux attaqué : une seconde interpellation

Selon nos informations, une seconde arrestation a eu lieu jeudi soir.

Le jeune homme placé en garde à vue est soupçonné d'avoir participé aux violences urbaines. Pour rappel, de nombreux individus avaient tiré au mortier d'artifice sur l'établissement vénissian jeudi matin, incendiant des poubelles devant les grilles et mettant le feu à une voiture.

🔴 #Venissieux ce matin

Des Tirs de mortiers, ce jeudi devant la cité scolaire Sembat-Seguin près de #Lyon pic.twitter.com/ZdVBIt8KzZ — Medave Prod (@medaveprod) October 3, 2024

L'origine de cette expédidition punitive n'est pas encore connue. Les auditions des deux suspects et l'exploitation de la téléphonie pourraient permettre d'en savoir plus, mais aussi de mettre un nom et un visage sur le reste des membres du groupe belliqueux.