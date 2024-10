Supermarché des Minguettes bientôt 100% halal : Casino tacle la maire de Vénissieux et la Métropole de Lyon

Le groupe stéphanois a, comme l'avait révélé LyonMag, cédé le fonds de commerce pour un euro symbolique à sa filiale Triangle, faute de repreneurs.

Alors que Casino est accusé par la maire de Vénissieux Michèle Picard d'avoir réalisé cette transaction dans son coin, sans la tenir au courant, ce dernier réagit dans nos colonnes.

"Une recherche active de repreneurs a été initiée sur ce site en mai dernier, de la même manière que pour la vingtaine de magasins n’ayant pas trouvé de preneurs lors des précédentes vagues de cessions. Le magasin emploie 28 salariés. Un courrier a été envoyé en ce sens à la Ville et à la Préfecture. Dans le courrier adressé à madame le maire le 22 mai, nous indiquions déjà que nous étions à l’écoute d’éventuelles propositions. Or nous n’avons reçu aucune proposition de la part des acteurs publics ou du bailleur social pour ce site. Les seuls appels téléphoniques que nous avons reçus étaient destinés à prendre des nouvelles de notre procédure de recherche. Aucune initiative émanant de la Métropole ne nous est parvenue. Donc il n’y a pas eu de silence radio, nous avons régulièrement échangé avec un représentant de la Ville pendant tout ce temps pour les tenir informés", indique le service communication de Casino, alors que Michèle Picard disait avoir été mise devant le fait accompli.

Par ailleurs, suite à nos révélations, un entretien entre la direction du groupe, la mairie de Vénissieux et la Métropole de Lyon a eu lieu le 3 octobre, puis un second le 9 octobre.

"Nos interlocuteurs nous ont fait part de nouvelles marques d'intérêt (2 enseignes discount) pour l'implantation en lieu et place du supermarché Casino, qui doit fermer ses portes à la fin du mois. Après avoir contacté ces enseignes, il s’avère qu’elles ont été contactées après ce rendez-vous du 9 octobre, elles n’avaient donc pas formulé d’offre spontanée", regrette Casino, qui aurait donc été mené en bâteau par les collectivités qui n'avaient rien anticipé.

Casino dit également avoir contacté de son côté "280 enseignes alimentaires, puis non alimentaires dans un second temps (courriers, relances téléphoniques, envoi de dossiers de présentation de tous les sites concernés). Aucune enseigne n’a déposé d’offres pour ce site, malgré quelques marques d’intérêt initiales. Il semblerait que les questions d’insécurité et les coûts d’occupation (montant du loyer) aient constitué de réels freins à une reprise".

Le Casino des Minguettes va donc devenir un supermarché halal, et le groupe se refuse à "porter un avis sur la nature de l’offre proposée".

"Cette cession nous permet de ne pas laisser de friche commerciale et de pérenniser l’emploi de 28 salariés. Ces salariés sont en majorité des habitants de la commune, et favorables au projet", conclut la direction.