Le Casino des Minguettes deviendra bien un supermarché halal : "Circulez, il n’y a plus rien à voir, c’est du business !"

Et deviendra donc un supermarché halal d'ici quelques jours, privant les habitants du quartier de Vénissieux de la possibilité d'acheter du porc ou de l'alcool, également absents des étals des autres épiceries à proximité.

C'est la maire de Vénissieux Michèle Picard qui l'annonce ce mercredi, indiquant que Casino a transféré le fonds de commerce du supermarché des Minguettes à sa filiale Triangle contre seulement 1 euro symbolique.

"Une longue histoire lie le groupe Casino à la Ville de Vénissieux : 50 ans de présence sur le territoire, un travail commun dans le cadre de la rénovation urbaine du plateau des Minguettes, des millions d’euros de fonds publics investis pour transformer le quartier, le dynamiser et favoriser la mixité sociale. Et aujourd’hui, tous ces efforts conjugués seraient balayés du revers de la main impitoyable du capitalisme et du monde de la finance… Je le refuse catégoriquement", écrit l'édile communiste sur son blog.

Pour Michèle Picard, hors de question de laisser la situation s'acheminer vers une offre 100% halal aux Minguettes : "l’offre d’alimentation générale doit être préservée sur les quartiers du plateau. C’est essentiel pour le vivre ensemble et l’intérêt général. Chaque habitant doit pouvoir trouver ce qu’il souhaite dans son magasin de proximité".

Sauf que la tentative de la maire d'intervenir auprès de Casino a échoué. Le groupe stéphanois a adressé à l'élue ainsi qu'à la Métropole "une fin de non-recevoir le 14 octobre aux alentours de 16h, avec des arguments inexacts et nous indiquant poursuivre son projet de cession à Triangle, seule enseigne à répondre à l’ensemble des critères requis selon eux. Quelle fourberie ! Le groupe Casino et l’enseigne Triangle signaient une heure plus tard, le 14 octobre aux alentours de 17 heures, une promesse d’achat. Circulez, il n’y a plus rien à voir, c’est du business !"

Michèle Picard conclut en annonçant vouloir mobiliser avec elle les habitants de Vénissieux pour "refuser d'être les pions sacrifiés du Monopoly Casino".