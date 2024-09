Vénissieux : le Casino va devenir un supermarché halal, le porc et l'alcool disparaissent des étals aux Minguettes

Selon nos informations, le Casino de Vénissy situé rue Lounes Matoub sur le plateau fermera ses portes le 5 octobre. Et il rouvrira sous la bannière Triangle le 30 octobre.

Triangle est une chaîne de magasin "d'alimentation orientale" affiliée au groupe Casino.

Après l'échec de la reprise du supermarché des Minguettes par Auchan ou Intermarché, la perspective devenait inquiétante. Et face à la crainte de fermeture totale des lieux, et donc de laisser près de 22 000 habitants du quartier (une population plus importante que celles de Saint-Genis-Laval ou Tassin-la-Demi-Lune ndlr) sans offre digne de ce nom, la mairie de Vénissieux et la Métropole de Lyon ont accepté l'offre de Triangle, sans aucune négociation possible sur les produits proposés à la vente.

Car avec la fermeture de Casino et la bascule vers le halal de Triangle, il n'y aura plus aucune possibilité d'acheter du porc et de l'alcool aux Minguettes dès ce mois de novembre. Une situation que souhaitait à tout prix éviter la maire communiste Michèle Picard, qui a dû s'y résoudre, compte-tenu de l'absence de repreneurs intéressés par ce secteur.