"Justice pour Iheb" : une manifestation contre les violences policières à Vénissieux

Une intervention musclée des forces de l'ordre, qui avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, une manifestation de soutien au jeune homme est organisée à Vénissieux, à l'appel de partis comme La France Insoumise et le NPA ou de collectifs d'ultragauche comme la Jeune Garde.

"La police doit protéger les citoyens et non les frapper", annoncent les organisateurs de ce rassemblement prévu à 14h30 à Gare de Vénissieux, suivi de prises de parole au marché des Minguettes dans l'après-midi.

Ils réclament "une condamnation pénale des responsables de violences policières et sécuritaires", "l’abrogation de la loi de 2017, dite Cazeneuve, sur l’assouplissement des règles en matière d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre", "une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d’interventions et de son armement" et "le remplacement de l’IGPN par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et du Pouvoir Politique, et que les citoyens soient informés du déroulement des procédures".

Iheb avait porté plainte après avoir été violenté derrière le commerce de son père. La famille dit n'avoir aucune nouvelle de la procédure.