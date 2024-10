Vénissieux : un jeune majeur condamné après un refus d'obtempérer 

Jugé ce mardi 1 octobre, en comparution immédiate, un jeune homme à peine majeur a été condamné par le tribunal de Lyon après avoir pris la fuite sur près de huit kilomètres pour éviter un contrôle de police. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque le conducteur a été aperçu, roulant à vive allure et grillant un feu rouge.

Au volant d’une Clio, le prévenu a ignoré les signaux d’arrêt des forces de l’ordre, entraînant une course-poursuite qui a duré environ dix minutes. Le suspect, accompagné d’un passager de 17 ans, a finalement été intercepté dans un parking de l’avenue de la Division-Leclerc, précise Le Progrès. En parallèle, la police a récupéré une sacoche contenant 174g de cannabis, jetée par les deux jeunes lors de la fuite.

Lors de son audience, le jeune homme a expliqué avoir agi sous le coup de la panique et a affirmé que le véhicule lui appartenait. En dépit de sa justification, il a été condamné à une amende de 800 euros et à une suspension de permis de huit mois. Son avocat a réussi à faire annuler le procès-verbal concernant les stupéfiants, car la pesée a été effectuée en l’absence des mis en cause.