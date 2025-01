Rodéo urbain aux Minguettes : un policier grièvement blessé par un conducteur de motocross

Les faits se sont déroulés en pleine après-midi, peu après 16h. Alertés par le Centre de surveillance urbaine (CSU) de Vénissieux, les policiers de la Brigade spécialisée de terrain (BST) interviennent pour mettre fin à un rodéo de motocross, au niveau des Minguettes, impliquant plusieurs individus, dont certains cagoulés.

Au volant d’un véhicule sérigraphié, les policiers repèrent un des fauteurs de troubles à proximité d’un parc, où se trouvent des familles avec des enfants. Ils établissent alors un dispositif pour intercepter l’individu. Malgré les injonctions claires d’un fonctionnaire, le conducteur force le passage et percute violemment l’un des policiers. Ce dernier s’en sort avec une blessure profonde au genou, requérant 10 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT).

Le mis en cause, connu pour des faits similaires, a été interpellé après avoir chuté suite à sa manœuvre. Placé en détention provisoire, il sera jugé en comparution immédiate ce lundi 6 janvier.

Le syndicat Alliance Police Nationale 69 espère un signal judiciaire fort dès ce début d’année, et appelle à un "choc d’autorité". Alain Barberis, secrétaire départemental d'Aliance Rhône insiste : "Il est urgent de protéger celles et ceux qui protègent la population contre cette délinquance qui peut conduire à des drames." Ce dernier précise que : "pour toutes les agressions sur les forces de l’ordre, nous attendons une réponse pénale forte et rapide afin que les mis en cause soient condamnés à de la prison ferme sans aménagement.”