Vroum vroum vroum connard

Ce que je dénonce depuis toujours commence à se faire sa place dans les journaux.

Les Français découvrent que les problèmes que subissent les habitants des quartiers depuis les années 80 peuvent se retrouver au bas de leur immeuble cossu du centre-ville. Et que les forces de l'ordre sont elles-mêmes en danger.

En quelques semaines, des actualités ont choqué la France. La petite Kamilya, 7 ans, meurt après qu'un jeune majeur, téléphone à la main, décide de faire une levée à contre-sens. Sans surprise, il est dehors et profite de la Ligue des Champions pendant que la famille du petit ange défunt ne pourra jamais vivre apaisée.

Un agent municipal, Lilian Dejean, sur Grenoble, assiste aux aurores à un violent accident de la route et, naturellement, se porte au secours des victimes. Le voyou de la route, au volant d’une grosse cylindrée immatriculée en Pologne, voulant fuir, se fait rattraper par Lilian et abat de deux balles le père de famille. La voiture, signalée depuis des semaines, passe de mains en mains de délinquants en délinquants, sans aucune réaction des autorités. Le meurtrier était connu et reconnu comme un multirécidiviste, déjà complice dans un meurtre quelques années auparavant.

Sans surprise, il a pu fuir et profite de la Ligue des Champions pendant que la famille de l’employé ne pourra jamais s’en remettre.

Un gendarme, Eric Comyn, tué dans les Alpes-Maritimes lors d'un refus d'obtempérer, laisse des jeunes enfants et une femme qui ne s'en remettront jamais. Elle a dénoncé le laxisme de la France qui a permis à un multirécidiviste qui devrait être en prison ,de prendre une voiture et d'emporter son mari.

Elle a tellement raison mais ne sera pas plus écoutée que les autres familles endeuillées depuis de nombreuses années partout en France.

Le tueur, lui, dort en prison et profite sans surprise de la Ligue des Champions grâce au streaming sur les téléphones portables, nombreux et non contrôlés dans les centres pénitentiaires.

Durant ce temps, la maman doit se demander comment expliquer à ses enfants une vie sans papa.

Chacune de ses morts auraient pu être éviter

Les locations de bolides mieux contrôlés , comme les motos et autres scooters adeptes des infractions doivent être confisqués au moindre dérapage.

Les peines de prisons des chauffards doivent être non aménageables et aller au bout.

Mais nos politiques sont faibles. Et comme disait Jacques Chirac : "On greffe de tout aujourd'hui : des reins, des bras, un coeur, sauf des couilles, par manque de donneurs".

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux