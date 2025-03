Aulas, sauve-nous !

En effet, la ville s’est boboïsée depuis une dizaine d’années : les modes doux, le wokisme, les végétariens, les toilettes sèches et les "é.e.s" ont pris le dessus.

L’humour, la gaudriole et la clope au bec ont été remplacés par le politiquement correct, les blagues sous conditions et les Basic-Fit tous les dix mètres.

Les boomers, qui ont ruiné la France sur des générations bien plus violemment que tous les migrants de Lampedusa ne pourraient le faire, avaient besoin de pouvoir s’accrocher à un homme (obligatoirement un homme, faut pas déconner non plus) qui puisse leur redonner un cap, une espérance.

Un homme qui leur permette de claquer leur thune dans les restaurants du centre-ville et de partir au ski dans leur BMW sans être emmerdés par des travaux sans fin et les Vélo’v des gueux, jeunes et impétueux.

Jean-Michel Aulas, après s’être gavé de fonds publics pour développer le football à Lyon, semble s’être décidé à passer de l’autre côté du miroir.

Les beaufs, les populaires, les bourgeois, les catholiques, les petits loulous, les nazillons, les sans-dents ont repris espoir.

Ce grand monsieur est capable de gérer des 4-4-2 et comprend tout aux hors-jeu. Ce n’est donc pas la deuxième ville de France qui lui fera peur.

Comme à l’époque où, dans son jet privé, il promenait André Gérin, le maire communiste, il va nous faire rêver. On ne sera pas plus heureux, mais on aura du panache.

Grégory Doucet, tout penaud, ira mal gérer une association sans but lucratif… sauf pour lui, et entraînera Bruno Bernard – ainsi que, bien sûr, le tonton de Bruno Bernard – dans sa chute.

Ça aurait quand même été plus simple de gérer la ville pour ses habitants dans leur globalité et pas pour son public sectaire.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux