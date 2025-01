Un État faible

Mais force est de constater que nous sommes loin de cette vie rêvée. La faute à un État structurellement faible, enfant de mai 68, où tout doit être permis et rien interdit.

On nous a sorti du chapeau Retailleau et Darmanin comme remède à la chienlit. Mais force est de constater que rien n’a bougé.

Les règlements de comptes se déroulent en plein jour, dans des quartiers ghettos comme en plein centre-ville. Les points de deal s’installent à la vue de tout le monde, ou comme à Vénissieux, à 200 mètres du commissariat et de la mairie. La consommation de protoxyde d’azote rend notre jeunesse accro et dangereuse sur les routes, tout comme la location de voitures de luxe en Pologne par des titulaires du RSA, sans que personne n’y trouve à redire.

Les rodéos urbains se déplacent des Minguettes à la place Bellecour, avec interdiction pour la police d’intervenir, alors qu’en Angleterre, la réaction est immédiate.

Les prisonniers sont hyper connectés et peuvent harceler ou gérer leurs trafics, voire des meurtres, tout en regardant la Ligue des champions. Les escroqueries à l’Urssaf, à la TVA et compagnie se déroulent sans risque. La corruption des fonctionnaires et des politiques semble tolérée. La propriété n’est même plus protégée : les squatteurs ont plus de droits que les propriétaires.

Les sans-papiers sous OQTF (Obligation de quitter le territoire français) semblent inexpulsables, qu’ils soient délinquants ou non.

Les ennemis publics numéro un restent introuvables, sans aucune chance d’être arrêtés par nos "Julie Lescaut".

La délinquance des mineurs est devenue la norme, et mieux vaut ne pas se défendre.

Quant à la délinquance routière, elle est omniprésente : feux rouges ou verts, lignes blanches ou non, le seul idiot qui respecte les règles, c’est toi.

Un État laxiste, qui fait honte.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux