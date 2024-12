L'Etat salafiste

Pire que les pires prédicateurs des mosquées des caves, Emmanuel Macron et avant lui les gouvernements successifs jusqu’à Valéry Giscard d’Estaing.

Je m’explique.

La main-d’œuvre corvéable et sans véritable droit manquant en France, on ouvrit en grand les robinets de l’immigration en direction des anciennes colonies. Pour pouvoir les loger, de grands ensembles furent construits en lisière des grandes villes, à proximité des lieux de production.

Je prendrai l’exemple lyonnais, car ma connaissance de Sochaux et compagnie n’est pas très développée. Les Minguettes à Vénissieux, la Duchère, Vaulx-en-Velin, Bron, Givors, Rillieux-la-Pape et tous les lieux qu’on retrouve dans les pages des faits divers furent développés dan l’esprit de cités dortoirs.

Le regroupement familial était un complément pour laisser cette population concentrée sur les tâches du travail.

Et pour etre sûr, que la population immigrés restent loin des centres villes, tous les commerces et lieux de loisirs furent construit dans les futurs favelas : gymnases, terrain de football, cinémas...

Des milliards d’euros furent dépensés pour maintenir le couvercle de la cocotte des ZUP. On parle de 500 millions d’euros en 20 ans sur Vénissieux.

Un pognon de dingue, pour un résultat médiocre.

Le repli sur soi des populations n’a fait que s’accentuer, et une population sans intégration perpétue ses traditions culturelles et religieuses, et les discriminations font même se tourner vers le rigorisme.

Le voile pour les femmes, les qamis pour les hommes sont légion. Alors que dans les années 90, c’était une infime minorité.

Pour pouvoir maintenir, cette population loin de l'integration, les municipalités souvent de gauche mais pas que, se sont déchaînés sur le clientélisme et le communautarisme. Jusqu'à intégrer dans les conseils municipaux des imams rigoriste comme à Vénissieux ou Saint-Étienne.

La carte scolaire rigidifie les habitudes, empêchant les enfants de goûter au vivre-ensemble. L'effet de groupe et l'accumulation de pauvreté est un terreau fertile pour le narcobanditisme. Et le laxisme judiciaire et policier n'a aucune réponse à apporter, hormis des coups de pubs comme les actions Place nette, qui sont bien sales au final.

L'Etat est complice dans son ensemble Du président au maire, en passant par la Métropole.

Aucune leçon à donner, simplement des complices d'une situation catastrophique.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux