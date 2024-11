La maire de Vénissieux a-t-elle menti sur la condamnation de son rival ? Farid Ben Moussa contre-attaque

Dans un communiqué de presse, la maire PCF de Vénissieux se félicitait de la condamnation de Farid Ben Moussa pour diffamation. Selon elle, la justice avait considéré que la plainte déposée à son encontre par le conseiller municipal d'opposition pour prise illégale d'intérêts méritait qu'il soit puni.

Or, Farid Ben Moussa n'a jamais eu vent d'une quelconque condamnation le concernant dans ce dossier. Son avocat et lui n'ont jamais été notifiés. Interrogé par notre rédaction, le parquet de Lyon est d'ailleurs resté muet sur ce sujet sensible.

L'élu a donc décidé de contre-attaquer, estimant que les affirmations de Michèle Picard "sont erronées et (lui) portent un préjudice considérable, tant dans (sa) carrière politique que professionnelle".

Pour avoir déclaré que Farid Ben Moussa avait été condamné pour diffamation, la maire de Vénissieux fait à son tour l'objet d'une plainte pour... diffamation.

Dans une plainte que LyonMag a pu consulter, le rival de l'édile communiste exige qu'elle soit condamnée au civil et au pénal, et qu'elle retire ses accusations de son blog et des quelques articles de presse qui étaient tombés dans le panneau.