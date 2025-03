Un sondage tout claqué

Et là, on voit arriver des chiffres fournis par un institut de sondage : Cluster 17. L'hyper low-cost du questionnaire politique.

On a appris par la suite que c'était à la demande de l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, la fierté de la région, qu'il aurait été commandé.

Pour un passionné de politique, la déception fut immense.

On retrouve des noms qui n'avaient rien à faire là et d'autres qui n'apparaissent même pas. Par exemple, Idir Boumertit, député La France insoumise et habitant de Vénissieux, qui ne cache pas son intérêt pour la mairie de la troisième ville du Rhône, est totalement inconnu à Lyon... à la différence d'Anaïs Belouassa-Cherifi ou de Nathalie Perrin-Gilbert.

Cette dernière, qualifiée pour le second tour en 2020, a été mise à l'écart par le maire de Lyon. Pourtant, elle vise clairement la mairie centrale, forte de sa notoriété et de son rôle central à gauche. Deux candidates de gauche, des femmes reconnues… et pourtant non testées dans ce sondage.

Ça a mécaniquement gonflé le score de Grégory Doucet, créant artificiellement sa première place.

À l'inverse, la droite est surreprésentée, avec des candidats allant du centre-droit à la droite dure. Qui peut croire qu'Agnès Marion peut rassembler 210 citoyens pour briguer la mairie ?

Et que dire d'Andrea Kotarac ? L'ancien conseiller de Michèle Picard à Vénissieux et actuel responsable du Rassemblement national n'ira certainement pas sur Lyon, préférant les élections sans risques et sans panache.

À mon humble avis, Jean-Michel Aulas a truqué son sondage pour que Doucet arrive en tête, et que lui même arrive loin devant les autres concurrents

En clair : rangez-vous derrière moi, ou ce seront les Verts qui repasseront ! Moi ou la chienlit durant encore 6 ans.

Il est malin, mon Jean-Mimi…

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux