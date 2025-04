Lyon : Jean-Louis a disparu depuis février dernier à la Part-Dieu, l'avez-vous vu ?

Cet homme qui souffre d'épilepsie n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 18 février dernier. Il se trouvait alors dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon.

On ne sait pas pourquoi l'appel à témoins est réalisé plus d'un mois et demi après sa disparition.

Jean-Louis a les cheveux grisonnants, il est maigre et vouté. Il porte peut-être des lunettes et se déplace uniquement en transports en commun.

Toute personne l'ayant vu ou disposant d'informations le concernant peut appeler le commissariat du 3/6 à Lyon au 04 78 78 43 78.