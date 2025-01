Al-Kindi : deux poids, mille mesures

Pour être plus clair, le lycée a perdu son aide au financement.

L’État, à travers la préfète, a considéré que la direction était en dehors des clous de la démocratie française.

Bien que le directeur soit lui-même adjoint à la mairie de Saint-Étienne, il est jugé trop extrémiste pour une école, mais cela passe crème pour gérer une ville de plus de cent mille habitants.

Le niveau scolaire y est pourtant excellent, bien meilleur que dans les autres institutions privées du Rhône, toujours en haut du classement.

Des enfants issus de familles qui, pour la plupart, n’ont pas la culture scolaire, réussissent mieux que les descendants des élites lyonnaises.

Mais ça, c’était avant.

Aujourd’hui, des "atteintes aux valeurs de la République" condamnent Al-Kindi, comme hier elles avaient condamné Averroès dans le Nord.

Seuls deux lycées ont perdu leur agrément en trente ans, et sans surprise, ce sont deux établissements musulmans.

Le danger potentiel ne sera pas facile à détecter désormais, car désormais sans surveillance.

Pourtant, partout en France, des établissements privés sont mille fois plus problématiques, comme Stanislas et ses classes sans mixité sociale ni de genres.

Mais ça va, ce n’est pas musulman.

Et les ministres de l’Éducation évitent les écoles publiques pour scolariser leurs enfants. Même le recteur de l'académie de Lyon a mis les siens dans le privé.

Et après, ils nous expliquent que le public, c’est fantastique.

Je ne veux pas de lycées musulmans, mais pas plus de lycées catholiques, juifs ou du temple du soleil.

On prend l’argent, et on transforme les ghettos scolaires en temples de l’éducation.

Ce sera compliqué, car ce sont toujours les manants qui sauvent les privilèges des puissants.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux