Cours interrompu à l’université Lyon 2 : l'UNEF regrette l'absence de poursuites... contre l'enseignant

Ce lundi, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) a publié un communiqué en réaction aux évènements survenus à l’université Lyon 2 le mardi 1er avril. Le syndicat n’a pas apporté son soutien à l’enseignant menacé, bien au contraire. "Alors que de nombreux enseignants se font le relais d’appels à la haine, de propos racistes, xénophobes, pro-génocidaires ou encore sexistes, ceux-ci ne sont jamais inquiétés par de quelconques poursuites", peut-on lire dans le communiqué.

"Nos universités ne doivent pas être le relais de l’extrême droite"

En plus des enseignants, l’UNEF n’a pas mâché ses mots concernant la couverture médiatique de cet incident : "Depuis plus d’une semaine, le groupe d’étudiant de Lyon 2 est ciblé par un grand nombre de médias de droite et d’extrême droite (Frontière, JDD, CNews, etc) qui instrumentalisent les luttes portées par ces étudiants afin de déverser leur haine raciste et homophobe (…) Nos universités ne doivent pas être le relais de l’extrême droite, racistes, sexistes, hors de nos facs !"

Pour rappel, le 1er avril dernier, Fabrice Balanche, un maître de conférences de l’université Lyon 2, avait été contraint de mettre fin à son cours à la suite d’une irruption d’une poignée d’étudiants et de manifestants pro-palestiniens, qui lui reprochaient d’avoir qualifié d’"islamogauchistes" sur CNEWS des étudiants qu’il avait interdit de réaliser une soirée de rupture du jeune.