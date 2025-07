Accusé de faire l'apologie du Hezbollah, l’ancien vice-président de l’université Lyon 2 porte plainte

L’ancien vice-président de l’université Lumière Lyon 2, Willy Beauvallet-Haddad, a déposé plainte pour diffamation à l’encontre de Florence Bergeaud-Blacker et SwordofSalomon. En cause, les termes "entrisme", "islamisme" et "soutien au terrorisme" prononcés ou écrits par les deux individus en avril dernier, lors de la tempête médiatique subie par l’établissement.

Pour rappel, en mai dernier, Willy Beauvallet-Haddad avait été contraint de présenter sa démission après la découverte de propos sur ses réseaux sociaux qualifiés d'apologie du Hezbollah. Le ministre de l’Enseignement supérieur avait effectué un signalement à la justice et confié une enquête pour apologie du terrorisme au parquet de Lyon.

Après cela, une vague de haine s’en était suivie sur les réseaux sociaux. Le principal intéressé avait dénoncé une "vague d’attaques particulièrement agressives relevant du harcèlement en ligne".