Université Lyon 2 : 3,8 millions d’euros d’économies sur les salaires pour sauver l’établissement ?

Ce mardi 15 juillet, le personnel de l’université Lumière Lyon 2 a reçu un mail de la part de la direction de l’établissement, alertant d’un budget trop élevé attribué aux salaires : "Notre masse salariale dépasse le seuil autorisé, fixé à 85 % de notre budget total. Il nous est demandé de repasser, dans les trois ans, en dessous de ce seuil critique."

En cas de non-respect du seuil fixé par le rectorat, l’université n’aura d’autres choix que d’être placée sous tutelle budgétaire.

De quoi semer la panique chez les salariés de l’université, même si la présidente Isabelle von Bueltzingsloewen assure qu’il n’y aura pas "de rupture de contrat en cours ni de non-renouvellement systématique des CDD".

Pourtant, malgré ces promesses faites par la direction, l’établissement va devoir baisser drastiquement ses dépenses sur la masse salariale, à hauteur de 3,8 millions d’euros en l’espace de trois ans selon le Progrès.

Pour cela, Lyon 2 viserait une réduction de la campagne des attachés temporaires d’enseignement et de recherche, le recours à l’externalisation de certains projets, la diminution des postes d’enseignants-chercheurs et des personnels non enseignants ou encore la réduction de l’offre de formations à partir de la rentrée 2027.

Une chose est sûre, elle ne pourra pas compter sur une aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque cette dernière avait annoncé suspendre toutes ses aides en mai dernier, réclamant une enquête indépendante sur les accusations d'islamogauchisme formulées par Fabrice Balanche.

Est-ce le début de la fin pour l'Université Lyon 2 ? Du moins, cette alerte représente un nouveau coup dur dans une année 2025 qui ne semble pas réussir à l’établissement. Rappelons que ces derniers mois, elle avait été sous le coup d’une polémique nationale suite à l’intrusion subie au sein d’un cours du maître de conférences Fabrice Balanche par des militants pro-palestiniens. Depuis, Lyon 2 est accusée de dérives islamo-gauchistes.