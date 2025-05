Université Lyon 2, une cause perdue ? - LyonMag n°213

L’université Lumière Lyon 2, pilier des sciences humaines et sociales dans la région et au-delà, jouit d’une histoire riche et d’une offre de formation diversifiée. Mais derrière la façade institutionnelle, la faculté née sur les cendres de mai 68 fait face à une réputation contrastée, tiraillée entre excellence académique et critiques récurrentes sur ses conditions d’études, sa gestion et son climat interne. L'établissement aux 27 000 étudiants est-il réellement en train de dériver dans une forme d'islamo-gauchisme ? Ou s'agit-il d'une répression à peine masquée d'une droite exaspérée ?

Au sommaire de ce numéro de juin 2025 :

- L'Université Lyon 2 est-elle une cause perdue ?

- Pourquoi la Jeune Garde pose-t-elle problème ?

- La pré-campagne de Grégory Doucet sur les deniers publics

- Lyon Femmes : Céline Roy, sa méthode pour rester en forme

- Lyon Restaurants : rencontre avec la cheffe Mariana Roffiel

- Lyon Foot : qui va faire ses valises cet été à l'OL ?