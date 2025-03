Requête d'Al-Kindi rejetée : Laurent Wauquiez ravi d'avoir "remporté le bras de fer" avec l'établissement musulman

L'établissement privé musulman de Décines-Charpieu souhaitait faire annuler la résiliation de son contrat d'association avec l'Etat, qui risque d'entraîner sa fermeture en septembre prochain.

Une décision de justice saluée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait déjà promis de supprimer tous ses financements à Al-Kindi.

"On a remporté le bras de fer qui nous opposait aux responsables de ce lycée, réagit Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la collectivité. On est très clairement sur un établissement dont j’ai dénoncé la dérive islamiste proche des Frères musulmans. Ce que cette affaire raconte, c’est qu’il est grand temps que l’on ouvre les yeux. Ces gens prospèrent dans l’ombre et sont prêts à tout pour opérer contre les valeurs de la République".

Dans son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif rappellait que pour suspendre une décision administrative, il faut démontrer une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la mesure. Or, "compte tenu du nombre et de la nature des manquements" reprochés à l’établissement, "ainsi que de la gravité de certains d’entre eux", les juges estimaient que les arguments avancés par Al-Kindi ne suffisaient pas à remettre en cause la décision préfectorale.