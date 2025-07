Le lycée Al-Kindi à nouveau dans la tourmente après un rapport sévère de la chambre régionale des comptes

Dans un rapport consulté par Le Point, les magistrats financiers dressent un constat alarmant : absence de comptes réguliers, opacité dans les flux financiers, et utilisation de fonds publics au-delà de leur cadre légal.

Le groupe scolaire, qui accueillait jusqu’à récemment plus de 600 élèves, est accusé par la CRC d’avoir mêlé les financements de sa branche sous contrat – financée par l’État – avec ceux de sa section hors contrat.

Un amalgame que les juges estiment irrégulier, d'autant que sur les 49 enseignants de l’établissement, 20 sont pourtant rémunérés directement par l’association gestionnaire.

L’association Al-Kindi est également pointée du doigt pour un "défaut d’information de l’assemblée générale, des prêts informels de main-d’œuvre entre entités, du recrutement familial […] ou encore à l’octroi de larges délégations de pouvoirs sans rendu compte formel et en l’absence de procédure de contrôle interne", selon les termes exacts du rapport cité par Le magazine hebdomadaire .

Autre grief : des comptes jugés "incomplets depuis 2019", alors même que certaines familles règlent les frais de scolarité en espèces. L’établissement a vu ses comptes bancaires fermés à deux reprises ces dernières années. Il n’a recruté un commissaire aux comptes qu’à la fin de l’année 2024, et a accumulé des "contentieux coûteux aux prud’hommes", chiffrés à plus de 80 000 euros par an.

Si la chambre reconnaît une "démarche de professionnalisation", elle la juge insuffisante. Malgré plus de 2,17 millions d’euros d’aides publiques versées depuis 2019, l’établissement affiche des résultats financiers instables et une faible capacité de financement à long terme.

Selon Le Point, le fonds de dotation d’Al-Kindi, créé en 2009, a été dissous fin 2023, faute de moyens.