Fin des contrats d'Al Kindi : le Conseil des Mosquées du Rhône appelle à la mobilisation des musulmans

Ce dimanche, le Conseil des Mosquées du Rhône réagit vivement à ce qu'il juge comme étant une décision "arbitraire" et un "deux poids, deux mesures", rappelant que d'autres établissements privés religieux comme Stanislas à Paris n'ont pas souffert du même courroux des services de l'Etat. Et d'appeler Emmanuel Macron à trancher en faveur d'une "solution équitable" pour sauver de la disparition le dernier établissement privé musulman de France.

Le Conseil des Mosquées du Rhône rappelle également les "résultats remarquables" d'Al Kindi et de ses élèves, avec l'un des taux de réussite au bac les plus élevés de l'académie de Lyon.

La direction d'Al Kindi ayant lancé un appel aux dons, le président du Conseil des Mosquées Kamel Kabtane demande à la communauté musulmane rhodanienne de se mobiliser. Une grande collecte sera réalisée à l'occasion du premier vendredi du mois de Ramadan le 28 février, les fonds iront à Al Kindi.

"Cette initiative est une opportunité de témoigner de la solidarité de la communauté musulmane devant cette injustice et de contribuer concrètement au maintien de cette institution si précieuse.

Ensemble, nous avons le pouvoir de faire entendre notre voix et de garantir que l’égalité des chances et le respect des valeurs républicaines soient appliqués à tous, sans distinction", conclut-il.