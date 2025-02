Attentat de Mulhouse : "Une fois encore, ces crimes jettent l’opprobre sur des millions de citoyens" selon le recteur de la Grande mosquée de Lyon

Fiché pour prévention du terrorisme et présentant un profil schizophrène selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, il a attaqué des passants à l'aide d'une arme blanche en criant "Allah Akbar".

"Le Conseil des Mosquées du Rhône condamne avec la plus grande force et le plus profond désespoir ces actes criminels abjects, totalement contraires à nos enseignements et à nos valeurs. Rien ne peut justifier de telles violences qui ne font que semer le chaos et la division", réagit dans un communiqué son président Kamel Kabtane, également recteur de la Grande mosquée de Lyon.

Selon lui, "la communauté musulmane, attachée aux principes de paix et de fraternité, est elle-même victime de ces actes barbares qu’elle rejette sans équivoque. Une fois encore, ces crimes jettent l’opprobre sur des millions de citoyens qui aspirent simplement à vivre dans la sérénité et le respect mutuel".

Appelant les autorités "à tout mettre en oeuvre pour que justice soit rendue", Kamel Kabtane se dit en faveur "du dialogue, du vivre-ensemble et de la préservation de la concorde nationale".