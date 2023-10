Kamel Kabtane : "La communauté musulmane est touchée au même titre que les autres par la mort de Dominique Bernard"

Après la mort de Dominique Bernard, tué par un terroriste à Arras, Kamel Kabtane avait réagi. "La communauté musulmane fait partie de l'ensemble social français et elle est touchée au même titre que les autres communautés", explique le recteur de la Grande mosquée de Lyon, qui a ensuite porté plainte après avoir reçu des menaces de la part d'un internaute qui lui reprochait de trahir les musulmans.

Kamel Kabtane ne souhaite également pas réagir au conflit israélo-palestinien pour ne pas l'importer en France. Il regrette que la situation actuelle n'a pas permis de reformer le groupe interconfessionnel "Concorde et solidarité" qui avait été quitté par le grand rabbin Daniel Dahan après l'affaire Salah Hamouri à Lyon.

Le recteur a ensuite réagi à l'article du Figaro de cet été qui pointait du doigt d'éventuels conflits d'intérêts entre l'Institut de civilisation musulmane et la Grande mosquée. Un "mauvais procès" selon Kamel Kabtane, qui en veut à la Métropole de Lyon. "Elle veut construire un mur entre l'IFCM et la Grande mosquée, et en reprendre la gestion pour en faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas la volonté de la communauté musulmane. (...) Tous les établissements culturels ont des problèmes financiers et structurels. Le seul qui n'a pas le droit d'en avoir, après deux ans de Covid, c'est l'IFCM...", regrette-t-il.

00:00 Mort de Dominique Bernard

01:24 Conflit israélo-palestinien

06:40 Menaces sur les réseaux sociaux

08:23 IFCM