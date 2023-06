Prêtre agressé à Lyon : le recteur de la Grande Mosquée fustige "l'inconscience consternante" des suspects

Des jeunes qui tentaient de récupérer leur ballon de football ont violenté et insulté le quadragénaire au sein de la paroisse maronite Notre Dame du Liban située rue Berty Albrecht.

Dans un communiqué de presse, Kamel Kabtane condamne cette agression et fustige "ces jeunes d'une inconscience et d'une irresponsabilité consternantes".

"Ces pratiques inacceptables et ces comportements indignes envers des Hommes de Foi, sont contraires aux valeurs de l’islam et aux enseignements du Coran, qui appellent au respect et à la protection des "Gens du Livre", désignant les Juifs et les Chrétiens. Nous condamnons avec force et vigueur ces actes de violence contre un homme d’Église ainsi que les injures et insultes à l’encontre de nos Frères Chrétiens", poursuit le recteur de la Grande Mosquée de Lyon.

"Nous appelons les croyants les juifs, les chrétiens et les musulmans à rester unis et solidaires face à la déferlante de violence et au regain de la barbarie humaine, que nous vivons actuellement", poursuit-il, annonçant qu'une délégation du Conseil des mosquées du Rhône et du conseil théologique des imams rendra visite au prêtre agressé ce mardi soir "pour lui exprimer sa profonde solidarité".