Andrea Kotarac : "Il faut revenir à l’essentiel : le citoyen français, notre savoir-faire et le local"

Sans mandat et sans parti, Andrea Kotarac lorgne actuellement sur l’investiture du Rassemblement national pour les régionales 2021. En attendant, avec l’eurodéputé Hervé Juvin, il a lancé le Mouvement localiste de France : "il est libre, indépendant, qui accueille des personnes de tous bords, et il complète l’offre proposée par le Rassemblement national. On va travailler le fond comme l’intelligence artificielle, l’agriculture, le localisme, la réindustrialisation du pays".

"Aujourd’hui, il faut vivre, consommer et travailler sur son territoire, c’est l’essentiel. Et la mondialisation sauvage ne le permet pas. Il faut redonner du sens à la dignité du travail. (…) Il faut revenir à l’essentiel : le citoyen français, notre savoir-faire et le local", poursuit l’ancien protégé de Jean-Luc Mélenchon.

Andrea Kotarac a également vivement échangé sur les réseaux sociaux avec le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane lorsque ce dernier a refusé de signer la charte pour la laïcité : "Il m’a répondu que cela faisait depuis bien longtemps qu’il respectait les principes républicains. Je ne crois pas. Est-ce qu’il a défendu la laïcité lorsqu’il a reçu un million d’euros de la part de technocrates islamistes d’Arabie Saoudite pour monter l’Institut de civilisation musulmane ? Je crois qu’il doit être beaucoup plus clair avec les Français".



Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.