Attaque au couteau à Rambouillet : "Nous continuerons à croire à une France fraternelle et solidaire", assure Kamel Kabtane

Dans un communiqué, Kamel Kabtane, également recteur de la grande mosquée de Lyon, a tenu à revenir sur l'assassinat de la policière ce vendredi à Rambouillet. "Alors que d’autres voudraient entrainer La communauté musulmane de France dans un tourbillon d’interrogations ou de suppositions par le seul fait que l’auteur pour commettre l’irréparable a commis le sacrilège d’invoquer le dieu de la miséricorde de la paix. Non ! La communauté musulmane ne peut cautionner ni être engagé dans ces actes d’horreurs, de ceux qui les commettent. Notre communauté s’est depuis longtemps affirmée comme solidaire de son pays et de ses compatriotes et depuis longtemps les musulmans de France ont condamné la violence et rejeté ceux qui l’exécute", a-t-il déclaré.

"Ces épreuves, que vit aujourd’hui notre pays doivent nous interpeller et nous rapprocher encore plus, pendant que certains voudraient nous diviser. C’est ainsi que nous vaincrons l’hydre de la haine et du rejet de l’autre. Ces situations doivent nous mobiliser un peu plus chaque jour, pour ensemble faire face à ceux qui mû par la violence et par le rejet de l’autre veulent détruire les fondements de notre République, en instillant la haine pour opposer les Français. Non ! nous n’accepterons aucune de ces solutions et nous continuerons à croire à une France fraternelle et solidaire", a conclu Kamel Kabtane, qui adresse ses sincères condoléances et sa compassion à la famille de la victime.