Kamel Kabtane : "Islam en France : essayons de nous connaître"

Kamel Kabtane est l'un des leaders en France de l'islam. Avec l'objectif depuis des années de structurer au mieux la religion. Aujourd'hui, c'est la tâche du Forum de l'islam de France, qui remplace le Conseil français du culte musulman que Kamel Kabtane avait quitté en 2011 face à l'ingérence de pays étrangers.

"Nous allons faire des propositions : quel islam nous voulons pour la France ? Quel islam nous voulons pour les musulmans de France ?", indique Kamel Kabtane.

Pour le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, "la démocratie est le principe fondamental qui règle les affaires de ce pays. Nous voulons être dans cet état d'esprit et ne plus avoir une représentation imposée par le haut".

Kamel Kabtane regrette que le débat autour de l'islam se fasse souvent sur des sujets clivants comme le voile intégral : "Au lieu de parler de l'essentiel, on ne parle que du superflu".

"Essayons de nous connaître", prône le recteur.

En vue de la présidentielle, il estime que "le débat d'Eric Zemmour est celui d'un autre siècle. (...) Il y a de plus en plus une volonté de dire que les musulmans ne sont pas dans leur pays. Mais il n'y a pas de pays de rechange. Il faut que nous puissions évoluer vers une meilleure connaissance entre les uns et les autres".

