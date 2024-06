Gabriel Amard : "Un programme pour soulager le peuple français de la maltraitance actuelle en 15 jours"

A la lutte pour retrouver son mandat de député de la 6e circonscription du Rhône, Gabriel Amard espère voir le Nouveau Front Populaire l'emporter pour appliquer "un programme pour soulager le peuple français de la maltraitance actuelle en 15 jours".

Quid de la probable absence de majorité pour le futur pensionnaire de Matignon ? "Le NFP construira des majorités sur son programme", promet l'insoumis.

Il existe des remous au sein du NFP, notamment sur les prises de position de certains insoumis parfois jugées antisémites : "C'est une caricature. Il n'y a pas d'antisémites à la France insoumise. Nous serons toujours du côté de ceux qui le subissent, pour les défendre, les protéger", défend Gabriel Amard.

Favori à sa réélection, le gendre de Jean-Luc Mélenchon doit faire face à l'ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, qui se présente contre lui. "L'heure est grave et n'est pas à la division et la carabistouille. Le NFP à Villeurbanne a un unique candidat, c'est moi. Je trouve dommage que dans ce contexte historique pour Villeurbanne et le pays, il y ait une dissidence", balaye Gabriel Amard.

00:00 Dissolution

02:02 Gouverner sans majorité ?

06:06 Antisémitisme

09:41 Ecologie encore oubliée dans la campagne ?

11:55 Jean-Paul Bret