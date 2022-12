Attaque raciste de Paris : "La réponse de l’état doit être intransigeante avec l’extrémisme violent", selon le Conseil des Mosquées du Rhône

Le sexagénaire a également reconnu avoir délibérément visé la communauté kurde. Pour rappel, il a tué trois personnes avant d’être maîtrisé et remis aux forces de l’ordre.

Dans un communiqué de presse, le Conseil des Mosquées du Rhône a présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes. Et en appelle à l’Etat : "Dans un contexte de libération de parole, il faut s’attendre à tout. Nous avons un ennemi commun : c’est le terrorisme et l’extrémisme violent, d’où qu’ils viennent et quels qu'en soient les auteurs. La réponse de l’état doit être intransigeante avec l’extrémisme violent, ses causes et son idéologie sous-jacente. Il faut le faire sans distinction et sans hiérarchisation", expliquent Kamel Kabtane et Azzedine Gaci, respectivement recteur de la Grande mosquée de Lyon et recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne.