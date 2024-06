Législatives : le Conseil des mosquées du Rhône encourage à voter pour "faire barrage au RN"

Dans un communiqué, le Conseil des mosquées du Rhône encourage les fidèles à "aller voter" pour "faire barrage au RN", "un devoir pour chacun d'entre-nous". Et de prévenir ceux qui seraient tentés par l'abstention, cela reviendrait à "donner à l'extrême-droite islamophobe et raciste une voix de plus".

Alarmiste, le communiqué promet des conséquences "catastrophiques" si le RN remportait le scrutin des 30 juin et 7 juillet.

"Ne restons pas les bras croisés et ne laissons pas aux autres la possibilité de décider de l'avenir de notre pays, de notre communauté et de celui de nos enfants. (...) Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants!", conclut l'appel à la communauté musulmane de Lyon et son agglomération.